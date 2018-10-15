Водитель Панина был оштрафован

15.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Водитель Панина был оштрафован
В дорожной полиции поведали, что за рулём находился 20-летний мужчина, а артист был пассажиром.

Сотрудники ГИБДД выписали штраф в размере 500 рублей водителю, который провёз актёра Алексея Панина по пешеходной зоне в Саратове. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областной дорожной полиции.

— Водитель привлечён к ответственности по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками", — рассказала собеседница агентства.

Напомним, ранее Панин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором он едет по пешеходной улице в Саратове. По словам актёра, он приехал в город на съёмки фильма и своей поездкой никаких правил не нарушил.

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