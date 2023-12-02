Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

Лана Дек 2, 2023 Экономика

Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

При этом масштабных покупок на эти деньги не совершить.

Накопить на старость, квартиру или крупную покупку — мечта многих россиян. Опросы показали, что такое желание есть почти у половины жителей нашей страны. Правда, зачастую на это требуется очень много времени.

Исследование показало, что быстрее всего накопить миллион, откладывая десятую часть медианной зарплаты, могут жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области.

Медианная зарплата — это величина месячной оплаты труда в расчете на одно рабочее место, относительно которой половина рабочих мест имеет уровень оплаты ниже, а половина — выше. Например, летом 2023 года медианная зарплата в РФ составляла 52 269 рублей. При этом в разных регионах значение медианной зарплаты может быть меньше или больше.

Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

Фото: pixabay.com

Эксперты РИА Новости подсчитали, сколько лет потребуется жителям разных регионов, чтобы накопить миллион — если они будут откладывать на эти цели по 10% от зарплаты и эти деньги будут лежать на банковском вкладе. Выяснилось, что у среднестатистического россиянина уйдет на это чуть более 10 лет.

Лучше всего дела обстоят на Чукотке — там миллион можно накопить всего за 5 лет и 4 месяца. В Магаданской области на это потребуется 6 лет и 1 месяц, в Ямало-Ненецком округе — 5 лет и 11 месяцев.

Жители Москвы — на четвертом месте в рейтинге. Накопить миллион, откладывая всего десятую часть зарплаты, получится за 6 лет и 5 месяцев. В Санкт-Петербурге на это уйдет 7 лет и 10 месяцев. И это ещё очень хорошие цифры.

Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

Фото: pixabay.com

Например, жителям Краснодарского края придется копить 11,5 лет, Волгоградской области — 12,3 года, Воронежской области — 11,6 лет.

В списке аутсайдеров — Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкессия. Там накопить миллион получится в срок от 14 лет 7 месяцев до 15,5 лет. При этом приличная часть жителей (больше трети) не смогут накопить миллион рублей и за 15 лет, настолько малы их зарплаты.

Эксперты поясняют, что в богатых регионах реальные накопления могут быть более быстрыми — так как откладывать с зарплаты можно не 10%, а большую сумму. При этом в бедных регионах сложнее набрать 10% на накопления, так как во многих случаях придется от чего-то отказываться.

Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

Фото: Александра Савичева.

В рейтинге есть 20 регионов, где для накопления миллиона нужно меньше 10 лет. Два года назад таких регионов было только четыре. Кроме того, в большинстве регионов накопить миллион можно менее чем за 12 лет, тогда как в 2021 году для этого нужно было более 20 лет. Это связывают с низкой безработицей и ростом зарплат в стране.

На фоне роста ключевой ставки растут и проценты по вкладам, поэтому многие предпочитают размещать свои сбережения в банках. По данным Центробанка, депозитов в стране стало больше, а годовой прирост их на сентябрь составил 17,1%. В денежном выражении — это рост на 7,7 трлн рублей, а в пересчете на каждого жителя средний объем вкладов — порядка 280 тысяч.

Накопление миллиона — цель для многих, однако даже на эти деньги масштабных покупок не совершить.

Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

Фото: pixabay.com

Например, не хватит миллиона на покупку нового автомобиля — хотя, на российские модели Lada хватить может, а вот на иномарку придется ещё копить. Даже подержанная иномарка в хорошем состоянии будет стоит не менее 1,5 млн рублей.

В большинстве крупных городов миллиона будет недостаточно для первоначального взноса за ипотеку. Однако у банков и застройщиков разные условия и где-то могут пойти навстречу клиенту.

Миллиона хватит, чтобы открыть свой небольшой бизнес — например, салон красоты, барбершоп, точку доставки маркетплейса, магазин или точку общепита. Однако в центре крупных городов этих денег может и не хватить, так как аренда стоит не дешево.

Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

Фото: pixabay.com

Миллион можно потратить на мечту — например, поехать в круиз или долгое путешествие. Кроме того, миллион можно инвестировать — например, положить на вклад, купить акции, облигации или золото — но это скорее продолжение процесса накоплений.

Ранее стало известно, что 45% россиян хотят перед пенсией накопить на безбедную старость.

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