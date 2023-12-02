Россияне могут накопить миллион примерно за 10 лет. Но не все

При этом масштабных покупок на эти деньги не совершить.

Накопить на старость, квартиру или крупную покупку — мечта многих россиян. Опросы показали, что такое желание есть почти у половины жителей нашей страны. Правда, зачастую на это требуется очень много времени.

Исследование показало, что быстрее всего накопить миллион, откладывая десятую часть медианной зарплаты, могут жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области.

Медианная зарплата — это величина месячной оплаты труда в расчете на одно рабочее место, относительно которой половина рабочих мест имеет уровень оплаты ниже, а половина — выше. Например, летом 2023 года медианная зарплата в РФ составляла 52 269 рублей. При этом в разных регионах значение медианной зарплаты может быть меньше или больше.

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Эксперты РИА Новости подсчитали, сколько лет потребуется жителям разных регионов, чтобы накопить миллион — если они будут откладывать на эти цели по 10% от зарплаты и эти деньги будут лежать на банковском вкладе. Выяснилось, что у среднестатистического россиянина уйдет на это чуть более 10 лет.

Лучше всего дела обстоят на Чукотке — там миллион можно накопить всего за 5 лет и 4 месяца. В Магаданской области на это потребуется 6 лет и 1 месяц, в Ямало-Ненецком округе — 5 лет и 11 месяцев.

Жители Москвы — на четвертом месте в рейтинге. Накопить миллион, откладывая всего десятую часть зарплаты, получится за 6 лет и 5 месяцев. В Санкт-Петербурге на это уйдет 7 лет и 10 месяцев. И это ещё очень хорошие цифры.

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Например, жителям Краснодарского края придется копить 11,5 лет, Волгоградской области — 12,3 года, Воронежской области — 11,6 лет.

В списке аутсайдеров — Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкессия. Там накопить миллион получится в срок от 14 лет 7 месяцев до 15,5 лет. При этом приличная часть жителей (больше трети) не смогут накопить миллион рублей и за 15 лет, настолько малы их зарплаты.

Эксперты поясняют, что в богатых регионах реальные накопления могут быть более быстрыми — так как откладывать с зарплаты можно не 10%, а большую сумму. При этом в бедных регионах сложнее набрать 10% на накопления, так как во многих случаях придется от чего-то отказываться.

Фото: Александра Савичева.

В рейтинге есть 20 регионов, где для накопления миллиона нужно меньше 10 лет. Два года назад таких регионов было только четыре. Кроме того, в большинстве регионов накопить миллион можно менее чем за 12 лет, тогда как в 2021 году для этого нужно было более 20 лет. Это связывают с низкой безработицей и ростом зарплат в стране.

На фоне роста ключевой ставки растут и проценты по вкладам, поэтому многие предпочитают размещать свои сбережения в банках. По данным Центробанка, депозитов в стране стало больше, а годовой прирост их на сентябрь составил 17,1%. В денежном выражении — это рост на 7,7 трлн рублей, а в пересчете на каждого жителя средний объем вкладов — порядка 280 тысяч.

Накопление миллиона — цель для многих, однако даже на эти деньги масштабных покупок не совершить.

Фото: pixabay.com

Например, не хватит миллиона на покупку нового автомобиля — хотя, на российские модели Lada хватить может, а вот на иномарку придется ещё копить. Даже подержанная иномарка в хорошем состоянии будет стоит не менее 1,5 млн рублей.

В большинстве крупных городов миллиона будет недостаточно для первоначального взноса за ипотеку. Однако у банков и застройщиков разные условия и где-то могут пойти навстречу клиенту.

Миллиона хватит, чтобы открыть свой небольшой бизнес — например, салон красоты, барбершоп, точку доставки маркетплейса, магазин или точку общепита. Однако в центре крупных городов этих денег может и не хватить, так как аренда стоит не дешево.

Фото: pixabay.com

Миллион можно потратить на мечту — например, поехать в круиз или долгое путешествие. Кроме того, миллион можно инвестировать — например, положить на вклад, купить акции, облигации или золото — но это скорее продолжение процесса накоплений.

Ранее стало известно, что 45% россиян хотят перед пенсией накопить на безбедную старость.