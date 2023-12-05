Германия из-за рецессии потеряет статус лидера ЕС

По итогам 2023 года сразу 10 европейских стран покажут экономический спад, сообщает Еврокомиссия. Так, экономика Эстонии сократится на 2,6 процента, Ирландии, — на 0,9 процента, Венгрии — 0,7 процента, Люксембурга — на 0,6 процента.

По мнению аналитиков, Германия из-за рецессии потеряет статус лидера ЕС и локомотива европейской экономики. ВВП страны, по предварительной оценке и с учетом сезонных корректировок, сократился на 0,3 процента в годовом выражении, при этом по сравнению со вторым кварталом этого года показатель уменьшился на 0,1 процента, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 0,2 процента.

Все эти беды для европейцев удивительным образом совпали с введением антироссийских санкций. Но официальные лица все еще утверждают, что трудности, с которыми столкнулась экономика ЕС, связаны с пандемией коронавируса, а не с отказом покупать дешевые энергоресурсы у России. Признаваться в этом нельзя, потому что заокеанские хозяева партнеры не поймут. К слову, США заработали более 52 млрд евро на газе для ЕС после введения санкций.

Тем временем, по данным Росстата, экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента в годовом выражении. Даже западные рейтинговые агентства публикуют положительные прогнозы по развитию «разорванной в клочья страны-бензоколонки», а вот «сильные и могущественные» европейцы позитива у них почему-то не вызывают. Санкции работают, но, как говорится, есть нюанс.