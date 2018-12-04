Супруга Павла Мамаева устроила истерику из-за измены благоверного



27-летняя Алана Мамаева с трудом переживает отсутствие мужа, который в настоящий момент находится в СИЗО. Супругу Павла Мамаева удручает мысль об измене любимого. Сегодня ночью Алана вышла в прямой эфир в социальной сети, где пролила свет на отношения с футболистом.

В начале октября известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк, из-за чего оказались за решеткой. Восьмого декабря спортсмены должны оказаться на свободе и ожидать основного приговора суда.

Здесь их с нетерпением ждут близкие и друзья, которые запустили в Сети массовый флешмоб в поддержку бывших игроков сборной России. Однако в семье Мамаева, по всей видимости, назревает громкий скандал. Супруга Павла Алана все еще не может забыт измену со стороны любимого, из-за которой чуть было не распалась их семья.

Алана Мамаева уверена, что именно из-за семейных неурядиц ее супруг ввязался в потасовки, которые и стали причиной его ареста. Сегодня ночью, во время прямой трансляции в Инстаграме Алана, рыдая, призналась, что предполагаемая любовница ее супруга по имени Алесандра проживает в Вильнюсе и, несмотря ни на что, продолжает общение с Павлом. Помимо этого, Мамаева показала, как выглядит эта девушка.

«Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю, я тебя люблю, я тебя жду! А он мне «Где дети?». Они по нему скучают. Я ему говорю, ты меня хотя бы любишь? Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую», — Мамаева не могла сдерживать эмоций и буквально впала в истерику.

Также Мамаева рассказала подписчикам, что дети тяжело переживают столь длительное отсутствие отца, особенно сложно приходится сыну. На этом Алана не стала продолжать откровенный разговор. Подруга, находившаяся рядом с Мамаевой, попросила ее прервать беседу с пользователями Сети и удалить эфир, что жена футболиста потом и сделала. Несмотря на это, многие все же успели сохранить видео с признанием Аланы — так оно стало достоянием общественности.

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