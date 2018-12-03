Лера Кудрявцева съела кусок стекла в корейском ресторане



Телеведущая не увидела осколок, который случайно попал в ее тарелку. Опасный предмет оказался там по халатности поваров, которые работали в респектабельном заведении Санкт Петербурга.

Неприятный инцидент произошел с Лерой Кудрявцевой в одном из дорогих питерских ресторанов, куда она зашла пообедать. Телезвезда заказала себя фирменный суп и спокойно начала его есть, пока не поняла, что в пище есть инородный предмет.

Но было уже поздно. К своему ужасу Кудрявцева поняла, что проглотила большой кусок стекла. Как он там оказался, неизвестно. Молодая мама не стала устраивать разборки, а в срочном порядке попыталась исправить ситуацию в туалете.

«Мне принесли корейский суп. Видимо, там на кухне кто-то разбил или стакан, или бокал, потому что там реально был огромный кусок стекла. И я его проглотила. У меня была истерика. Я сразу в одно место побежала, два пальца в рот. Хорошо, что я там ничего себе не порезала», — призналась Кудрявцева в программе «Звезды сошлись».

В подобную ситуацию попадал и певец Виктор Салтыков, которому в буханке хлеба попался настоящий зуб. Артист понял это только тогда, когда проглотил инородный предмет. Также артист вспомнил, что его дочь Анна в детстве случайно съела 5-ти рублевую монету, и они всей семьей ждали несколько дней, пока она не вышла к из организма.

«Я проглотил зуб, который был в хлебе. Причем коронка осталась во рту. И потом ходил в туалет, ждал, пока это все выйдет. А дочка Анька в 12 лет проглотила 5-ти рублевую монету, пока смотрела фильм, — вспоминал певец. — Мы поехали к врачу, сделали рентген, врач сказал: «Будем ждать». Когда монета вышла, я был очень счастлив».

Выпуск программы «Звезды сошлись» был посвящен необычным талантам. Одним из них похвасталась певица Линда, которая обладает уникальным даром, о котором даже она сама догадалась не сразу. Экстравагантная артистка с детства может подолгу находиться под водой. Ее рекорд – около пяти минут без воздуха. Певица призналась, что долгое время считала, что так могут делать все, пока ее знакомый не испугался за нее во время очередного ухода под воду во время отдыха на море. Друзья певицы засняли ее способности на видео, поэтому теперь этому врожденному дару есть и документальное подтверждение.



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