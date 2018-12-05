Регина Тодоренко и Влад Топалов втайне от всех стали мужем и женой

Влюбленные тайно узаконили свои отношения. Телеведущая призналась, что церемония бракосочетания состоялась 25 октября. Также она отметила, что поиск обручальных колец стал для нее настоящим испытанием.

Регина Тодоренко уже совсем скоро станет мамой. Телеведущая планировала, что малыш появится в ноябре, но ее планы были нарушены. Отцом будущего ребенка является певец Влад Топалов. Они познакомились в прошлом году во время совместной работы над спектаклем Сергея Роста «Заложи жену в ломбард». Первое время влюбленные скрывали, что встречаются, но этим летом артист сделала предложение руки и сердца своей избраннице. Также вскоре выяснилось, что девушка беременна. Они стали выходить в свет вместе, а несколько недель назад Регина снялась в клипе своего возлюбленного.

Ранее влюбленные заверяли, что хотят устроить свадьбу уже после рождения первенца, но поклонники недавно заметили, что у знаменитостей появились кольца на пальцах. А в понедельник их догадки подтвердились. Регина тайно расписалась с певцом. Об этом сначала сообщила ее представительница, а потом и сама телеведущая написала об этом в соцсети. «По вашим убедительным просьбам и заявкам мы наконец-то сделали это! 25 октября в моей жизни произошло радостное событие — я стала женой! Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин — у моего папы и у Влада — день рождения!» — поделилась Тодоренко.

Девушка также призналась, что изначально ее возлюбленный хотел сделать роспись сюрпризом, но потом отказался от этой идеи, так как нужно было сделать несколько приготовлений. Регина искала подходящее платье, а также долго не могла выбрать обручальные кольца. «Очень сложно, будучи беременной, выбирать обручальные кольца: „Хочу больше камней, нет, хочу меньше камней, ой… пальцы отекли, а теперь какие-то тонкие стали“. Я самый привередливый товарищ», — пояснила она. Однако Тодоренко удалось найти особенные кольца, у которых есть специальное секретное покрытие на внутренней стороне и пластинка для гравировки.

Поклонники поздравили молодоженов. Многие отметили, что Регина и Влад гармонично смотрятся вместе. Теперь влюбленные находятся в ожидании еще одного радостного события — рождения ребенка. К слову, Тодоренко даже на последнем месяце беременности ведет активный образ жизни: занимается йогой и плавает в бассейне.



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