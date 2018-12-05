Кэти Перри купила свидание со своим бой-френдом за пятьдесят тысяч долларов

Исполнительница не смогла допустить свидания возлюбленного с другой женщиной даже ради благого дела.

34-летняя Кэти Перри и ее бой-френд Орландо Блум приняли участие в благотворительном мероприятии «One Love Malibu», в рамках которого собирали деньги на помощь пострадавшим в результате разрушительных лесных пожаров в Калифорнии. Одним из лотов стало свидание с 41-летним актером. В стоимость вошла прогулка с актером на мотоцикле, после которой победитель аукциона мог бы с ним пообедать. По иронии судьбы именно Перри, с которой у актера бурный роман, досталась роль его «продавца».

«Это означает, что когда вы будете с ним на мотоцикле, вы должны держать его таким образом, чтобы меня не волновать», — предупредила звездная ревнивица.

Торги начались весьма бойко и одна из поклонниц Блума, девушка по имени Лаура, заявила, что готова заплатить 20 тысяч долларов за свидание с ним.

«Девочка, тебе это понравится. Я надену на тебя шлем и прокачу по дороге. Держись крепче», — заинтриговал Орландо.

Однако эта перспектива не понравилась Перри. В итоге она признала, что не может позволить другой женщине быть со своим мужчиной даже ради такого благого дела. Она решила сделать ставку, которую не перебили бы щедрые фанатки актера, внеся в фонд 50 тысяч долларов, сообщает Usmagazine.

Певица и актер начали встречаться в начале 2016 года. В марте 2017 года появились слухи об их расставании. Однако, судя по всему, чувства между Кэти и Орландо не остыли, и они снова вместе, несмотря на разногласия. В сентябре этого года они вместе появились на концерте «Мировой океан», организованном принцем Монако Альбером II в Опере Монте-Карло. До этих отношений Блуму приписывали романы со множеством голливудских звезд, в том числе с Умой Турман, Кирстен Данст, Пенелопой Крус. Женат он был однажды на модели Миранде Керр, от которой у него есть 7-летний сын Флинн.



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