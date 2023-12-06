Продукция Adidas и Reebok вернется в РФ через дистрибутора

Продавать будет новая сеть ASP

Продукция компаний Adidas и Reebok, которые ранее покинули отечественный рынок, будет продаваться в России в новой сети ASP. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сеть запускает дистрибутор западных спортивных брендов Lestate. Руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров сообщил, что первый магазин ASP откроется на этой неделе в московском аутлете «Белая дача». Дальнейшее расширение сети будет постепенным, новые магазины не обязательно займут те площади, которые арендовал Adidas в России.

Lestate напрямую поставляла продукцию Adidas и Reebok еще до ухода брендов из России в связи с санкциями. Ранее компания купила права на аренду в «Белой даче» аутлета Nike - этот бренд также ушел с отечественного рынка. На месте аутлета Lestate открыл магазин под брендом NSP, в котором представлена продукция Nike.