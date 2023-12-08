Так вот ты какая — инфляция: россиянин хранил прошлогодние чеки из магазина, чтобы сравнить с сегодняшними

Иногда простое сравнение может вывести на чистую воду всё статистическое управление вместе с правительством, заверяющими - всё под контролем.

Есть люди, которые живут по принципу «доверяй, но проверяй». Один из них решил выяснить, на сколько выросли цены в магазинах и правду ли говорят чиновники, что инфляция в России не такая уж и высокая. А сделал он это просто - подсчитал, сравнил и все понял. Мужчина год хранил старые чеки из магазина, чтобы сравнить цены на товары для дома и ремонта за год.

На кадрах видео, размещенного в телеграм-канале «Россия сейчас» любознательный гражданин ходит между рядов и внимательно присматривается к ценникам. В результате выяснилось, что подорожало буквально все, причем от 30 до 37%. Редким исключением стал разве что ершик для унитаза.

После такой калькуляции покупатель задается вопросом: а зарплаты повысились соответственно ценам? Судя по тому, что ответа не последовало, вопрос был риторическим.

Подсчетами инфляции в стране обычно занимаются две структуры - Банк России и Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Так вот, по данным Центробанка, с октября 2022 по октябрь 2023 года инфляция составила 6,69%. По данным Росстата, инфляция с начала года составила 7,15%.

При этом, по данным Росстата и ЦБ РФ, настоящий уровень инфляции соответствует умеренному уровню и соразмерен (а то и ниже) показателям развитых стран. «Реальная инфляция на промышленные товары российского производства находится на нижней границе (16%) высокого уровня. Это выше галопирующего вида, но пока не представляет серьезной опасности для экономики. Цены на продукты первой необходимости: без существенных скачков. Товарный дефицит: отсутствует», - констатирует издание inflatio.ru.

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали инфляцию по итогам текущего года на уровне 7,6%.

Как раз сегодня министр экономического развития и торговли России, Максим Решетников, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет», подтвердил, что инфляция не столь критична.

«Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% [в годовом выражении в октябре]. Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее Росстат заявил, что в стране снизилось число бедных. По подсчетам специалистов ведомства их стало всего 14,8 млн человек.