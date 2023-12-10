Росстат: яйца в ноябре подорожали на 15%

Есть регионы, где почти на 30%

В ноябре в России куриные яйца подорожали на 15,07 процентов. Такие данные приводит Росстат.

Продовольственная инфляция в ноябре целом составила 1,55 процента. Продукты питания стали дороже на 1,74 процента. В годовом рост составил 7,82 процента. На 2,83 процента подешевел сахар.

Рост цен на куриные яйца по стране сильно различается в зависимости от региона. В прошлом месяце в 18 субъектах Российской Федерации они подорожали на 1-10 процента, в 46 субъектах — на 10,1-20 процентов, в 21 субъекте — на 20,1-28,6 процента.

Также, согласно отчету Росстата, в ноябре увеличились цены на огурцы, помидоры, чеснок и виноград. При этом за месяц подешевели лимоны — на 6,3 процента, и апельсины — на 9,4 процента.

Ранее центробанк России повысил прогноз по инфляции в этом году с 5-6,5% до 6-7%. Ранее в ЦБ считали, что рост цен по итогам года составит 5-6,5%.