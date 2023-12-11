В США подсчитывают убытки от политики Байдена.

Ассоциация нефтегазовой промышленности США сообщает, что в результате принятых решений президента США Джо Байдена, более 40% стратегического запаса нефти было потрачено на сдерживание роста цен на топливо. Это событие не наблюдалось уже 30 лет и требует значительного времени для восстановления резервов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно агентству, внутренняя добыча нефти не способна решить возникшую проблему, поэтому потребуется импортировать нефть из других стран. Однако существует риск возникновения перебоев в поставках.

В связи с необходимостью экспорта и создания запасов нефти, организована стратегическая резервация данного ресурса. Сознание ценности нефти у США усилилось в 1973 году, когда арабские государства приостановили поставки в ответ на поддержку Израиля в Войне Судного дня. С тех пор Вашингтон выделяет значительные ресурсы на создание крупных хранилищ, обеспечивающих автономность страны в течение нескольких месяцев.

По словам специалиста в области топливного рынка Анастасии Буниной, 40% нефтяных резервов было потрачено командой президента США Джо Байдена на удержание роста цен на топливо.

Поступки команды президента США Джо Байдена вызвали острую реакцию республиканцев, которые выразили резкую критику. Бунина указала, что быстрое сокращение запасов может привести к дальнейшему повышению цен на нефть в будущем, а также создать риски прерывания поставок и ускорения инфляции.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в отличие от России, топливный рынок в США крайне сильно подвержен влиянию изменений цен на нефть, и даже незначительное изменение стоимости оказывает острое воздействие.

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