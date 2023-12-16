Росстат: подорожание куриных яиц снова ускорилось

Также в Росстате подсчитали, что всего с начала 2023 года куриные яйца подорожали на 46,18%.

Куриные яйца вновь прибавили в цене — за неделю этот вид продукции подорожал еще на 4,55%. Об этом в среду, 13 декабря, рассказали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

В ведомстве напомнили, что неделей ранее показатель вырос на 4,23%. Соответственно, подорожание яиц ускорилось.

Также в Росстате подсчитали, что всего с начала 2023 года куриные яйца подорожали на 46,18%.

Ранее Минсельхоз обещал стабилизировать цены на яйца и мясо птицы за счет мер, «направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке».