Росстат: подорожание куриных яиц снова ускорилось

Лана Дек 16, 2023 Экономика

Росстат: подорожание куриных яиц снова ускорилось

Также в Росстате подсчитали, что всего с начала 2023 года куриные яйца подорожали на 46,18%.

Куриные яйца вновь прибавили в цене — за неделю этот вид продукции подорожал еще  на 4,55%. Об этом в среду, 13 декабря, рассказали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

В ведомстве напомнили, что неделей ранее показатель вырос на 4,23%. Соответственно, подорожание яиц ускорилось.

Также в Росстате подсчитали, что всего с начала 2023 года куриные яйца подорожали на 46,18%.

Ранее Минсельхоз обещал стабилизировать цены на яйца и мясо птицы за счет мер, «направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке».

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