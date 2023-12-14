Золотые резервы РФ превысили $150 миллиардов

Это новый рекорд

Золотые резервы России достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов. При этом в физическом выражении запас сократился на 16 тонн.

Стоимость резервов драгоценного металла достигла новых значений благодаря росту мировых цен. Инвестиции России в золото в ноябре увеличились на 2,2%.

Предыдущий рекорд стоимости был достигнут в октябре, тогда он составлял 148,7 миллиарда долларов. Физический объем золотого запаса сократился до 2 315 тонн.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что международные резервы страны выросли почти на три процента в ноябре — до 592,4 миллиарда долларов. Это максимальное значение с апреля 2023 года..