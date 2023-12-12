Минсельхоз взялся за яйца. Но не понятно за какие

Пресс-служба Минсельхоза сделала заявление после опубликования данных Росстата о недельном росте цен на яйца на 4,2%.

На фоне повсеместного стремительного подорожания яиц и мяса кур, которое наблюдается практически во всех регионах России, Минсельхоз выступил с удивительными заявлениями, которые, видимо призваны успокоить россиян. Министерство в частности заявило о «проработке обнуления импортных пошлин на яйца и мясо кур». Пресс-служба Минсельхоза сделала это заявление после опубликования данных Росстата о недельном росте цен на яйца на 4,2%.

«Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — заявили в министерстве.

Также там отметили, что по итогам десяти месяцев текущего года производство птицы в сельхозорганизациях (крупных, средних, мелких) увеличилось до 5,37 млн тонн, а яиц — до 31,74 млрд штук. Исходя из этих данных, Минсельхоз прогнозирует «сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца».

Хочется сказать: «Ну, дорогие товарищи, это же просто ни о чем!» То есть, переводя с чиновничьего на русский язык: «цены на яйца и куриное мясо выросли, потому что люди много по-прежнему едят, а для того, чтобы цены не росли мы будем делать всё возможное».

Иллюстрация: "Блокнот"

Но на самом деле всё это совершенно не успокаивает, не вызывает доверия и звучит неубедительно. Если до введения санкций – как в отношении России, так и с нашей стороны – еще можно было поверить в то, что цены на яйца в российских магазинах растут из-за импортных пошлин, то сейчас эта информация звучит по меньшей мере странно. Мы откуда яйца ввозим? Может, из Африки или из Ирана? Тем более, что и раньше-то с обычными пищевыми яйцами в России проблем не было.

Неубедительно звучат и объяснения министерства относительно того, почему растут цены, и как с этим бороться.

«В условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке», — заявляют в Министерстве.

«В условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке», — заявляют в Министерстве.

Фото: Архив "Блокнот"

Хочется сказать: «Ну, дорогие товарищи, это же просто ни о чем!» То есть, переводя с чиновничьего на русский язык: «цены на яйца и куриное мясо выросли, потому что люди много по-прежнему едят, а для того, чтобы цены не росли мы будем делать всё возможное».

При этом Минсельхоз уже уверен в том, что всё хорошо. «Стоит отметить, что в настоящее время цены на куриное мясо стабилизировались и за последнюю неделю, по данным Росстата, показали некоторое снижение», — считают в Минсельхозе.

А зачем тогда нужен какой-то «комплекс мер»? Складывается ощущение, что чиновники серьезно озабочены проблемой яиц, но исключительно своих.

Ранее «Блокнот» рассказывал о ситуации, которая сложилась в ценами на яйца в регионах России.