Как во времена «холодной войны»: активы западных банков в РФ заметно сократились

Антироссийские санкции делают беднее западные компании и даже целые страны.

Вложения западных банков в Россию сократились до рекордных значений — практически до уровня времен «холодной войны». Это связано как с западными санкциями, так и с активизацией на рынке китайских компаний, которые извлекают выгоду от увеличения доли торговли в юанях.

Аналитики Raiffeisen Bank International AG подсчитали, что активы западных банков в РФ в этом году составят менее 60 млрд долларов, тогда как в конце 1980-х годов они составляли 40 млрд, а в начале 80-х — около 10 млрд долларов. Для сравнения, в 2021 году активы оценивались в 119 млрд, а пик пришелся на 2012 год — 239 млрд долларов.

Трансформация банковского рынка отражает растущий раскол между Россией и западными странами после санкций и сбоев в торговле, которые являются следствием специальной военной операции, пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что успех Китая в представлении себя в качестве альтернативного финансового центра и получении прибыли от перехода России к азиатским торговым маршрутам.

Фото: pixabay.com

Китайцы активно пользуются ситуацией и занимают освободившиеся после бегства западных компаний ниши. Китайский юань всё чаще используется во внешней торговле. Об этом во время прямой линии 14 декабря говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия не отказывается от других иностранных валют, просто с ними возникают проблемы.

«Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют? Прежде всего, доллара, конечно», - высказался Путин.

По его словам, в 2021 году при обслуживании российского экспорта использовалось 87% иностранной валюты (доллар и евро). Доля рубля составляла 11-13%, юаня — где-то 0,4%. В сентябре этого года картина иная: на рубль приходится около 40%, на юань —33%, а совокупное использование доллара и евро — 24%.

Фото: Дума РФ.

Президент отметил, что для России это не плохо, так как чем больше используется в расчетах национальная валюта, тем сильнее растут возможности и укрепляется суверенитет.

С конца 2021 года активы китайских банков в РФ росли, а западных — сокращались, в итоге они уступили свою долю местным банкам. Как отмечает Bloomberg, местные кредиторы пришли в норму после первоначального удара от санкций, банковский сектор увеличивает прибыль — например, отключенный от SWIFT «Сбербанк» готовится в этом году к рекордной прибыли.

Западные бизнес, ушедший из РФ, а также переставший работать с российскими партнерами, наоборот, теряет прибыли. Покинувшие Россию западные компании потеряли более 103 млрд долларов, подсчитали в The New York Times. Они хотели навредить России, но всё получилось иначе. Тоже самое произошло и с теми, кто решил, что отказ от российских товаров и ресурсов окажет влияние на российскую экономику. ЕС потеряла из-за санкций 1,5 трлн долларов — переплачивают за газ и последствия энергетического кризиса, который вызвал повсеместный рост цен.

Фото: pixabay.com

Во время «холодной войны» против СССР также вводили огромное число санкций. Конечно, тогда всё было иначе — в стране не было банковских карт, множества иностранных сетей и брендов, иностранные поездки были ограничены. Тем не менее, запад пытался «давить» и влиять на развитие страны — вводились запреты на экспорт определенного вида товаров, в том числе запрет на поставку труд для трубопровода «Дружба», так как американцы посчитали его строительство «военной угрозой». Также Штаты ввели «зерновое эмбарго», которое не сработало — зерно Союз закупил у других стран, а США заплатили миллионные компенсации своим фермерам. Также были бойкот Олимпиады, запреты на полеты в США и так далее.

СССР всегда жил в условиях санкций, развивался и добивался успеха, отметил в марте 2022 года Владимир Путин. Позднее, в апреле 2023 года, во время визита в Тулу президент отметил, что санкции останутся надолго, поэтому важно не только заниматься первостепенным импортозамещением, но и закладывать долгосрочные проекты, направленные на суверенное развитие страны.

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