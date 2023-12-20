Евросоюз ввел во внешней торговле правило No Russia

Новый пакет санкций включает запрет на реэкспорт товаров в Россию.

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение обязать экспортеров товаров из стран Европы включать в контракты на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не являющиеся «партнерскими», условие, запрещающее реэкспорт в Россию или другие страны для использования в РФ. Это новшество внесено в санкционный регламент ЕС 833/2014, который устанавливает секторальные ограничения по отношению к России.

Новые правила должны быть включены в новые экспортные контракты к 20 марта следующего года. Если контракт был заключен до 19 марта текущего года, запрет должен быть добавлен к нему к 20 декабря 2024 года, либо раньше, если срок договора истекает или продлевается.

Следует отметить, что нововведение не распространяется на экспорт товаров в «партнерские страны», к которым относятся Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Канада, Швейцария и Норвегия.

Запрещено поставлять в Россию товары, охваченные новыми правилами, включая товары двойного назначения, «продвинутые технологические товары, используемые в российских оружейных системах», определенные авиационные товары, авиационное топливо и боевое стрелковое оружие.