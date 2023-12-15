Центробанк вновь поднял ключевую ставку

ЦБ повысил показатель до 16%.

Центральный банк РФ продолжил политику повышения ключевой ставки. На этот раз регулятор поднял ставку на 1% — с 15 до 16%.

В центробанке отметили, что рост ключевой ставки вызван ростом инфляционных ожиданий населения и предприятий.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Напомним, в ноябре Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. При этом Эльвира Набиуллина не исключала ещё одного повышения ключевой ставки до конца года. Но в случае замедления инфляции ЦБ начнет снижать ее.

Ужесточать денежно-кредитную политику ЦБ начал в июле, в последний раз подняв ставку 27 октября. Самый рекордный рост ставки был после начала СВО — в феврале 2022 года. Показатель одномоментно вырос с 9,5 до 20%.

Ранее "Блокнот" разбирался, чем обернется повышение ставки для людей и экономики.