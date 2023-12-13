Второй хлеб: Россия отказывается от импортного картофеля

Минсельхоз намерен укрепить базис отечественной продовольственной безопасности через ограничение поставок ряда продуктов и семян недружественных стран.

Правительство России решило ограничить импорт картофеля и семян из недружественных стран. Делается это исключительно из соображения безопасности россиян, а также стимулирования отечественных аграриев.

В Министерстве сельского хозяйства уже подготовлен соответствующий законопроект, который помимо безопасности и укрепления отечественное производство, должен снизить контроль рынка западными организациями.

Кстати, последнее совсем не преувеличение, если вспомнить о скандально известной компании Monsanto («Монсанто») - мировом лидере биотехнологии растений. На сегодня эта транснациональная компания контролирует треть глобального рынка семян. Monsanto уже давно пытается закрепиться в России и на Украине, так как они для нее - прекрасное пространства для экспериментирования с генномодифицированной продукцией. Однако никто до сих пор не даст четкого ответа на вопросы: что ожидает людей, употребляющих в пищу ГМО-продукцию, как это отразится на их потомках, да вообще - будут ли у них дети?

Фото: соцсети

В санкционном списке ведомства помимо картофеля значатся меслин, кукуруза, соя и другие селекции. Россия обеспечила себя собственной пшеницей на 90%, рожью и рапсом — на 70%, а вот картофелем только на 60%, напоминает телеграм-канал Mash. Но большим плюсом может стать возвращение страны к системе академика Николая Вавилова. Известный селекционер объездил с экспедицией весь мир и отовсюду привозил ценные образцы растений, которые тщательно изучались специалистами. Сотни тысяч образцов размножаются в коллекциях института растениеводства, носящего имя Н. Вавилова. От системы Вавилова Россия после развала СССР отказалась ради иностранных инвестиций в аграрный сектор страны. Но сегодня селекционеры активно пользуются образцами в коллекциях института для выведения новых сортов.

Николай Иванович Вавилов. Фото: Википедия

Информация о запрете на ввоз картофеля и семян из недружественных стран вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Одни приветствовали решение: «Давно пора, неужели у нас семян картофеля нет», «Ну, наконец-то», «Своей картошки давно много в стране. Но кто-то может и в магазине смотреть на упакованный в сеточки по 70 руб. за кг.», «Думаю, наши легко могут справиться и без иностранной картошки, если будет спрос, а в этом году предложение даже превышало спрос».

Но были и те, кто скептически отнесся к запрету. Комментаторы признавались, что после роста цен на яйца, ждут «золотую» картошку".

«Ничего своего у нас нет. То, что выращиваем - голландская селекция. А картошку нужно периодически обновлять полностью, весь семенной фонд. Ерунду чиновники предложили. Теперь и дорогой картофель по цене яиц ждём», «Конец картофелю, а точнее нам», - возмущались пессимисты. «Батька картохой завалит всю Россию и, поверь, у него ещё останется »трохі для сябе", - успокаивали оптимисты.

«Вот картоху то я и сам могу вырастить. С учетом последних реалий лучше бы яичную промышленность спасали, а не туркам помогали с яйцами!» - подсказывали реалисты.

А как обстоят дела на самом деле? Все не так уж плохо, но и не идеально - так оценил ситуацию академик РАН Петр Чекмарев.

«Если иностранцы перестанут поставлять нам семена картофеля, то ни аграрий, ни потребитель этого не заметит. Ни в этом году, ни в последующих«, - честно сказал академик в интервью »КП".

Правительство уже поставило ученым задачу по увеличению самообеспеченности аграриев семенами российской селекции и производства, а санкции - это такая возможность, наконец-то, заменить иностранный материал и сделать отрасль еще более независимой от западных поставок, отметил ученый. Как пояснил Чекмарев, когда говорят, что самообеспеченность отечественными семенами картошки всего 7%, а все остальное импорт, это не значит, что Россия закупает остальные 93%.

Петр Чекмарев. Фото: страница РАН

«Это просто селекция иностранная, выведенная там, но размноженная здесь в основной своей массе. Чисто иностранными можно называть около 14% семян, которые пересекли границу - элита, суперэлита», - объяснил академик.

Хорошие показатели по семенам сои, рапса, гороха. Провал только по сахарной свекле, по которой показатель самообеспеченности всего 2%, с сожалением констатирует специалист. Но это не значит, что правительство не предпринимает меры. Построили один из лучших селекционных заводов по семенам сахарной свёклы. Чекмарев с воодушевлением отнесся к решению Минсельхоза.

«Вообще нужно закупку семян из недружественных стран остановить и запретить, раз к нам такое отношение. Никакого провала при этом не произойдет, у селекционеров и семеноводов будет дополнительный стимул, а иностранцы потеряют рынок и большие деньги», - заявил специалист.

При этом Чекмарев отметил, что потенциал выведенных российскими селекционерами сортов не использован на 60%, тогда как они ни в чем не уступают иностранным. Академик видит проблему в другом: слабой пропаганде. Многие фермеры даже не знают о сортах, которые есть у российских селекционеров.

«Вы знаете, например, о сорте «Гурман»? Он не белый, а синий внутри. Он суперполезный, антиоксидантный. Не знаете, потому что вам о ней не рассказали», - привел пример Чекмарев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство способно обеспечить уровень цен на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Данную возможность глава государства назвал конкурентным преимуществом России.