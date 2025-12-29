Прокуратура разъясняет изменения в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования предусмотрена возможность госпитализации граждан со стойкими расстройствами функций организма (маломобильных граждан) для прохождения диспансеризации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2025 № 1365 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» дополнения внесены в раздел IV Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на указанный период.

Регламентированы условия госпитализации и оплаты прохождения такой диспансеризации, порядок предоставления гражданину специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при выявлении в ходе диспансеризации соответствующих заболеваний и (или) состояний.

При выявлении у маломобильного гражданина в ходе проведения диспансеризации заболеваний и (или) состояний, требующих оказания ему специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинская организация, проводившая диспансеризацию в стационарных условиях, организует предоставление маломобильному гражданину такой медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, установлен порядок предоставления результатов проведения профилактического осмотра или первого этапа диспансеризации, в том числе посредством личного кабинета на Едином портале госуслуг.

В случае если при прохождении гражданином профилактического осмотра или первого этапа диспансеризации не выявлены какие-либо заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, информация о результатах прохождения диспансеризации:

– гражданину, у которого есть личный кабинет, направляется в личный кабинет (очное посещение медицинской организации для получения результатов диспансеризации не требуется);

– гражданину, у которого нет личного кабинета, передается медицинским работником, ответственным за проведение профилактического осмотра или диспансеризации, в ходе очного приема.

Дополнен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета ФФОМС (раздел 2 приложение № 1 к Программе), а также в новой редакции изложен Раздел 2 приложения № 2 «Средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи» к указанной Программе.