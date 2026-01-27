С 28 января по 4 февраля принимаются предложения по общественным территориям

Сейчас у каждого есть шанс внести свой вклад в будущее любимого города. Администрация города Абакана объявляет о начале приёма заявок для определения перечня территорий. Предложенные территории будут включены в список на рейтинговое голосование для благоустройства в 2027 году.

Подумайте: каким вы видите Абакан будущего? Современным, зелёным, безопасным и удобным для жизни? Наверняка у каждого жителя есть в городе уголок, особенно близкий сердцу. Возможно, это любимый парк или сквер у дома. И, конечно, хочется, чтобы эти места, наполненные воспоминаниями и эмоциями, стали ещё лучше: более ухоженными, светлыми, чистыми и комфортными. Именно поэтому так важна возможность участвовать в формировании облика родного города.

Найдите общественную территорию, которая для вас важна, в перечне в разделе X «Объекты, подлежащие благоустройству в перспективе в 2027 – 2030 годах» Ад ресного перечня общественных территорий города Абакана, подлежащих благоустройству.

Подготовьте заявку на включение территории. Форма подачи заявок, перечень документов и порядок их оформления установлены Постановлением Администрации города Абакана от 27 января 2026 г. № 78 «Об утверждении Порядка представления предложений заинтересованных лиц для определения перечня общественных территории города Абакана, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Абакане».

Заявки принимаются c 28 января 2026 года по 4 февраля 2026 года по адресу: 655001, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 68, телефон для справок 29-76-52. Время приёма заявок: в рабочие дни с 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Фото: Никита Бойко