Протяжённость сетей холодного водоснабжения и водоотведения – почти 400 километров

Глава города Абакана Алексей Лемин обсудил результаты деятельности муниципального унитарного предприятия «Водоканал» с руководителем предприятия и профильными специалистами.

Основные показатели МУП «Водоканал» говорят о продолжении поступательного развития систем водоснабжения и водоотведения Абакана. На предприятии работает 371 человек при штатной численности 400.

Протяжённость построенных водопроводных сетей в 2025 году – 3394,75 м (в 2024 – 2004,08 м) в жилом районе «Арбан», в районе улиц Кирова, Гайдара, в 9 и 10 жилых районах, протяжённость построенных сетей водоотведения – 2141,72 м (в 2024 – 2855,9 м) в районе улиц Гайдара, Хакасская, Будённого.

По инвестиционной программе и плановым работам выполнена модернизация насосной станции № 2 второго водоподъёма, реконструированы сети по улицам Итыгина, Кошурникова, проведено укрепление береговой линии и обваловка скважины № 7, заменены насосные агрегаты на КНС-6, 31, реконструирован напорный коллектор от КНС-17, проведена гидроизоляция стен машинного зала на КНС-13, оборудовано помещение на точке слива и др.

Протяжённость сетей на водоснабжения на конец 2025 года составила 333,84 км, сетей водоотведения – 347,09 км, оборудованы 644 пожарных гидранта.

Собираемость платежей за услуги водоснабжения и водоотведения в 2025 году составила 99,6% (в 2024 году – 98,2).

Для Абакана деятельность «Водоканала» является жизнеобеспечивающей, и Алексей Лемин подчёркивает важность предприятия:

– Предприятие демонстрирует управляемый, поступательный рост. Упор делается на качестве воды, на модернизации существующих фондов и финансовой устойчивости. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция для нас важны, при этом необходимо соблюдать комплексное развитие двух взаимосвязанных систем, предприятие баланс старается выдерживать. «Водоканал» планомерно обновляет критически важные объекты – насосные, коллекторы. Деятельность оценивается положительно, характеризуется стабильным развитием и повышением эффективности при сохранении высокого уровня исполнения обязательств перед городом. Наш «Водоканал» – это яркий пример того, как качественный труд специалистов напрямую определяет качество жизни всех нас. Спасибо за эту работу.