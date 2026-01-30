Присоединяйтесь к зимнему забегу «Лыжня России – 2026» 14 февраля!

Приглашаем всех любителей зимнего спорта и активного отдыха принять участие в самом массовом зимнем спортивном событии страны – «Лыжне России – 2026»! Мероприятие состоится 14 февраля в живописном Парке Культуры и Отдыха. Это прекрасная возможность провести выходной день активно, ярко и с пользой для здоровья, окунуться в атмосферу спортивного праздника и ощутить дух соперничества.

«Лыжня России» – это не просто соревнования, это настоящий праздник для всей семьи, возможность приобщиться к здоровому образу жизни и зарядиться энергией на долгое время. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу и предусмотрели различные дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки:

– Забег на 5 км: для юношей и девушек 2009 года рождения и младше. Прекрасная возможность для юных спортсменов проявить себя и испытать азарт настоящей гонки.

– Забег на 10 км: для мужчин и женщин 2008 года рождения и старше. Здесь соберутся опытные лыжники и любители активного отдыха, готовые испытать свои силы на более протяженной дистанции.

– Весёлый забег для самых маленьких: для детей 2020-2023 годов рождения. Маленьких участников ждёт короткая дистанция в 100 метров и море положительных эмоций.

Для участия в «Лыжне России – 2026» необходимо зарегистрироваться. Рекомендуем воспользоваться удобным и быстрым способом – онлайн-регистрацией через портал «Госуслуги». Это позволит вам сэкономить время в день старта и избежать очередей. Онлайн-регистрация открыта до 12 февраля включительно!

Ссылка для регистрации: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport?regStatus=ALL&sort=state

Если вы не успеете зарегистрироваться онлайн, не отчаивайтесь! Регистрация будет доступна на месте в день проведения мероприятия.

Важно: не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие личность, и медицинский допуск (при необходимости). Оденьтесь по погоде, чтобы чувствовать себя комфортно на лыжне. И конечно, возьмите с собой отличное настроение и боевой задор!

«Лыжня России – 2026» в Абакане ждёт вас 14 февраля 2026 года в Парке Культуры и Отдыха города Абакана. Приходите и станьте частью большого спортивного праздника! Поддержите своих друзей и близких, зарядитесь энергией и позитивом на всю зиму!