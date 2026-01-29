Завершается приём заявлений на замену старых угольных котлов в 2026 году

Уважаемые абаканцы! Напоминаем, что 30 января – последний день приёма заявлений на участие в программе по замене устаревших угольных котлов на современные твердотопливные котлы длительного горения в 2026 году. На сегодня в Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана поступило 839 заявлений. Установка и монтаж новых твердотопливных котлов в домах абаканцев начнутся весной 2026 года.

В преддверии завершения приёма заявлений исполняющий обязанности заместителя начальника Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана Семён Сычёв подробно рассказал о дальнейших этапах реализации программы:

– Завтра, 30 января, завершается приём заявлений на участие в программе по замене угольных котлов в этом году. Мы призываем всех, кто ещё не успел, поторопиться и подать заявку. Это реальная возможность сделать свой дом теплее, комфортнее и внести вклад в улучшение качества воздуха в нашем городе. После завершения приёма заявлений будет сформирован единый реестр всех обращений. Затем наши специалисты выедут по адресам для проведения детальной оценки. Это очень важный этап, от него зависят эффективность и безопасность работы нового котла.

Приём заявлений ведётся в УКХТ Администрации города Абакана до 31 января 2026 года по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 7 в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). Перечень документов, необходимых при подаче заявления:

1) заявление по утверждённой форме (возможно заполнение заявления в УКХТ);

2) документ, удостоверяющий личность;

3) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на частное домовладение;

4) копия технической документации на частное домовладение (технический паспорт и (или) технический план и (или) кадастровый паспорт), позволяющей определить суммарную площадь всех отапливаемых помещений частного домовладения и наличие встроенного или пристроенного к частному домовладению помещения, либо отдельно стоящего помещения на территории частного домовладения, в котором может быть установлен автоматизированный твердотопливный котёл.

В случае если частное домовладение находится в собственности нескольких лиц, заявление подаётся всеми собственниками частного домовладения.

Требования к частным домовладениям:

– индивидуальный жилой дом, дом блокированной застройки, квартира в двухквартирном жилом доме, на которые в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности;

– домовладение расположено в границах города Абакана на земельном участке с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»;

– сумма площадей всех отапливаемых помещений частного домовладения составляет 40 и более квадратных метров;

– имеется техническая возможность осуществить установку автоматизированного твердотопливного котла: есть встроенное или пристроенное к частному домовладению помещение либо отдельно стоящее помещение на территории частного домовладения, соответствующее параметрам для установки в нём автоматизированного твердотопливного котла; есть внутридомовая система отопления.

Замена старых котлов на новые с автоматизированной подачей топлива выполняется по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году на замену 601 котла предусмотрено 378 млн 571 тыс. руб., из них по условиям софинансирования из регионального бюджета предусмотрено 3 млн 823 тыс. руб. Гражданам замена бесплатна: платить за установку современного оборудования не придётся.

С требованиями к домовладениям и перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь