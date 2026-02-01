«Троллейбусное управление»: 45 лет на службе городу

31 декабря 1980 года в 7 часов вечера на маршрут вышел первый абаканский троллейбус. Троллейбус № 1 проследовал по улицам Советская, Володарского, Пушкина и Щетинкина, до Дворца бракосочетания. Сейчас троллейбусы – неотъемлемая часть городской жизни: они ежедневно помогают тысячам горожан вовремя добраться до работы, в школу и к своим близким.

Сегодня в Городском центре культуры «Победа» состоялось торжественное событие, посвящённое 45-летию Муниципального унитарного предприятия «Троллейбусное управление» города Абакана. «Юбилейный рейс» – так символично назвали этот праздничный вечер, собравший ветеранов предприятия, нынешних работников и представителей власти, чтобы отметить значимую дату в истории городского транспорта.

Празднование началось с яркого светодиодного шоу от группы «Азарт», эффектно представившей логотип предприятия. Гости с удовольствием посмотрели видеоролик, посвящённый истории и современности «Троллейбусного управления» – организации, без которой невозможно представить жизнь современной столицы Хакасии.

Со сцены звучали поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто ежедневно трудится на благо горожан, обеспечивая бесперебойную работу троллейбусной сети. Глава города Абакана Алексей Лемин выступил с приветственным словом:

– 45 лет – это уже не юношеский возраст, это – солидный возраст для предприятия! Возраст, когда есть опыт, знания, характер и энергия! Наше «Троллейбусное управление» перевозит практически треть всех пассажиров в городе Абакане, это порядка четырёх миллионов пассажиров в течение одного года. Четыре миллиона пассажиров – это десятки тысяч судеб, планов, спешащих на учёбу и работу или на свидание людей. В прошлом году мы вернули маршрут 2, и только по этому маршруту за неполные 5 месяцев вам сказали спасибо 75 тысяч раз! В условиях, когда в городе и регионе отсутствует автотранспортное предприятие, а на рынке пассажироперевозок творится хаос, «Троллейбусное управление» – это спасение! Это – палочка-выручалочка для нашей пассажирской сети. Сегодня мы с вами стоим на пороге коренных изменений в системе пассажироперевозок. По указу Президента по национальному проекту во всей стране началась существенная переделка на этом рынке – обновление автобусов и троллейбусов. Да, сейчас программа предусмотрена таким образом, что до 2030 года она будет действовать в отношении автобусов, а уже потом – электротранспорт. Поэтому на «Троллейбусное управление» мы возлагаем особые надежды: вы всегда работаете стабильно, чётко, аккуратно, безопасно! При этом неважно, какая погода за окном: минус 30 или плюс 40, – абаканские троллейбусы всегда идут по расписанию! Дорогие друзья, спасибо вам за ваш непростой труд, в экстремальных условиях с постоянной переработкой на благо города и абаканцев! 45 лет – это всего лишь остановка, впереди ждут новые линии, новые маршруты, и вы ведёте Абакан вперёд! Я горжусь, что у нас есть такое предприятие!

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Михаил Евтушенко, Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин, первый заместитель Главы города Абакана Владимир Жуковский и начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана Александр Дорохов также поздравили коллектив «Троллейбусного управления» и вручили заслуженные награды лучшим сотрудникам.

Награды от Главы города Абакана получили эколог Юлия Дорогушина, водитель троллейбуса 1 класса Виктор Слугин и слесарь Александр Карамчаков.

Верховный Совет Республики Хакасия отметил труд инженера по безопасности движения Надежды Аблаевой, старшего экономиста Аллы Дижениной и водителя Валентины Масловой.

Благодарности и Почётные грамоты от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия получили многочисленные сотрудники предприятия, внёсшие значительный вклад в его развитие.

«Троллейбусное управление» постоянно развивается и идёт в ногу со временем. Сегодня это 13 регулярных муниципальных маршрутов общей протяжённостью 107,1 км, 27 машин и 174 сотрудника. Предприятие активно внедряет современные технологии, делая проезд в троллейбусах максимально удобным для пассажиров. Налажена работа сайта и социальных сетей, где можно узнать актуальное расписание и новости предприятия. В троллейбусах внедряются бесконтактные системы оплаты, а с 2025 года запущена система GEO-Pay, позволяющая оплачивать проезд автоматически через мобильное приложение.

Особое внимание на празднике было уделено ветеранам «Троллейбусного управления», проработавшим на предприятии более 20 лет. Их многолетний труд и преданность делу были отмечены благодарностями и бурными аплодисментами. Директор муниципального унитарного предприятия «Троллейбусное управление» Виктор Шевцов поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие предприятия и города:

– Мне близко словосочетание «коллектив единомышленников», я считаю, что это про нас всех, работающих в «Троллейбусном управлении», и именно работа коллектива даёт хорошие результаты! Организация работы, отношение людей всегда проявляются в тяжёлых моментах. У нас не так давно как раз был этот показатель, когда был период морозов в Абакане, и знаете, как себя проявили все наши подразделения? Мне словами не описать! Я безумно горд тем, как всё сложилось. Да, были какие-то мелкие недочёты, например, в салонах троллейбусах было холодно, мы таскали печки для отогрева. Где-то были обрывы линии... Но никто из пассажиров этого всего практически не заметил! Поэтому все подразделения отработали на один результат – на «отлично»! Я желаю всем нашим сотрудникам здоровья, благополучия в семьях и любви!

Праздничную атмосферу вечера поддерживали творческие коллективы города. Дарья Медянник, вокально-джазовый ансамбль «Чудо», хореографические студии «Галактика», «Империя» и ансамбль народного и современного танца «Шейк» подарили гостям свои лучшие номера. В завершение концерта директор ГЦК «Победа» Алексей Петриченко исполнил песню «Троллейбус мой», ставшую своеобразным гимном предприятия.

45 лет – это значимая веха в истории предприятия, за которой стоит труд нескольких поколений абаканцев. «Троллейбусное управление» продолжает уверенно двигаться вперед, внося свой вклад в развитие города и обеспечивая комфортное передвижение для его жителей.

Поздравляем коллектив «Троллейбусного управления» и желаем неиссякаемой энергии и успехов! Спасибо!