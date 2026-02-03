«Учитель года – 2026»: продолжается приём заявок на участие в конкурсе

В Абакане стартовал профессиональный конкурс педагогов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Учитель года – 2026». Учредителем выступает Городское управление образования Администрации города Абакана. Выявление талантливых учителей, поддержка, поощрение и повышение социального статуса педагогической профессии, распространение лучшего педагогического опыта абаканских учителей в соответствии с современными тенденциями российского образования и федеральными государственными образовательными стандартами общего образования – таковы цели стартовавшего конкурса.

Видеоэссе – задание, которое конкурсант представляет в организационный комитет на первом этапе педагогического состязания. Видеоэссе должно содержать наиболее значимые аспекты его педагогической деятельности, профессиональные достижения и достижения учеников.

Второй очный этап конкурса состоит из четырёх заданий: «Разговор со школьниками», «Урок», «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». Все испытания пройдут на базе школ № 11 и № 30.

На базе школы № 30 организованы испытания «Вопрос учителю года» и «Мастер-класс». В первом из них перед конкурсантом поставлена задача продемонстрировать способности к конструктивному диалогу с участниками образовательных отношений и представителями общественности по актуальным вопросам развития системы образования. Заслуживают внимания такие навыки конкурсанта, как аргументированность профессионально-личностной позиции, масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений, коммуникативная культура.

«Мастер-класс» – учебно-методическое занятие с коллегами, нацеленное раскрыть профессионализм конкурсанта в области трансляции своего педагогического опыта, доказавшего эффективность в практической работе.

На базе школы № 11 конкурсанты примут участие в испытании «Урок» с демонстрацией своих профессиональных компетенций в подготовке, проведении и анализе учебного занятия как основной формы организации учебно-воспитательного процесса. Также на базе школы № 11 конкурсантам предстоит пройти испытание «Разговор со школьниками» – открытое обсуждение с классом актуальной социально значимой темы. Глубина, уровень раскрытия темы и воспитательная ценность проведённого обсуждения, ценностные ориентиры и личная позиция – критерии оценки задания.

В срок до 10 февраля организационный комитет принимает заявки на участие в конкурсе от учителей, чей непрерывный стаж педагогической работы составляет не менее трёх лет. Возраст участников не ограничен. По итогам всех конкурсных испытаний определится победитель муниципального конкурса, который представит муниципальную систему образования города Абакана на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2026».