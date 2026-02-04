Абакан скорбит: ушёл из жизни Василий Филиппович Андреенко

4 февраля завершился жизненный путь Почётного гражданина города Абакана, ветерана Великой Отечественной войны, человека с удивительной судьбой и большим сердцем Василия Филипповича Андреенко.

Василий Филиппович Андреенко родился 13 января 1924 года в Орловской области. Василий Филиппович был жителем нашего города, на долю которого выпали тяжёлые испытания войны. В июле 1942 года, в возрасте 18 лет, он оставил родной дом и отправился на фронт, где служил в артиллерийских войсках на Востоке. Его военный путь был долгим, и домой он вернулся только в марте 1947 года.

После войны он начал новую жизнь в посёлке Заярск Иркутской области, где судьба свела его с будущей женой. Вместе они прожили долгие и счастливые годы, воспитали четверых детей – дочь и троих сыновей, которые подарили им 8 внуков и 12 правнуков.

Два года назад, на столетнем юбилее Василия Филипповича, за столом собралась вся его большая и дружная семья. И действительно, Василий Филиппович был человеком необыкновенной любви к жизни, к семье, он всегда был с открытым сердцем и неизменной улыбкой на лице. Василий Филиппович был не только замечательным семьянином, но и активным общественным деятелем. Дважды он избирался депутатом Совета депутатов города, отдавая свои силы и знания на благо родного Абакана. Он был человеком огромного трудолюбия и жизнелюбия. Работал в Минусинской геологоразведочной партии, занимался пчеловодством, передавая свою любовь к этому делу своим детям и внукам.

Несмотря на пережитые трудности, Василий Филиппович всегда оставался оптимистом и примером для окружающих. Он был ветераном, пережившим войну, послевоенные годы и даже справился с ковидом в 97-летнем возрасте.

Глава города Абакана Алексей Лемин, Председатель Совета депутатов города Абакан Альберт Тупикин, Совет ветеранов города Абакана соболезнуют родным и близким. Светлая память о Василии Филипповиче Андреенко навсегда останется в сердцах его родных, близких, друзей и всех, кто его знал. Его жизнь – это пример мужества, стойкости, неизменной доброты и человечности, любви к своей семье и Родине.

Прощание с Василием Филипповичем состоится 7 февраля 2026 г. в 10:00 в зале по ул. Кожевенная, 34, г. Абакан. Приходите отдать последний поклон ветерану…