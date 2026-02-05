Педагоги Абакана повысили квалификацию в проекте «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса»

Представители школ города Абакана приняли активное участие в образовательной программе центра «Сириус», направленной на повышение уровня подготовки педагогов в сфере проектной деятельности. Директор школы № 29 Олеся Захарова и заместитель директора Гимназии Ольга Полозова вошли в число участников интенсивного курса повышения квалификации.

Программа включала изучение инновационных методик управления школьной проектной деятельностью, знакомство с передовыми технологиями в образовании, а также расширение профессиональных контактов среди коллег из разных регионов России. Получив поддержку от опытных наставников, абаканские специалисты смогут эффективно интегрировать приобретённые знания в работу собственных учебных заведений.

Педагогическое сообщество Абакана продолжает совершенствовать качество образовательного процесса, открывая новые перспективы развития учеников и педагогов. Этот важный этап сотрудничества обеспечит передачу лучших практик и внедрение новейших методов воспитания и обучения школьников.

Полученный опыт позволит сделать обучение в школах города ещё более современным и продуктивным, обеспечивая выпускникам высокий уровень подготовки и готовность к профессиональной деятельности.