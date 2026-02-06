Итоги работы детских школ искусств Абакана за 2025 год

Школа искусств играет ключевую роль в воспитании подрастающего поколения, помогая детям раскрыть свои таланты и способности. Сегодня занятия музыкой, живописью или танцами становятся популярными среди молодёжи. Для многих детей школа искусств – это первый осознанный опыт приобщения к миру прекрасного. Преподаватель становится для них путеводной звездой, открывая двери в новые, неизведанные области – будь то магия звуков, цветовые гармонии или выразительность движения. Дети ещё не всегда осознают свои способности, а иногда и боятся их проявлять. Учитель же, обладая опытом и интуицией, способен увидеть уникальность замысла, потенциал в неуверенных мазках или в неловких движениях. Преподаватель школы искусств – это не просто наставник, а скорее проводник, воспитатель, вдохновитель и друг. Поэтому Глава города внимательно и подробно разбирает с руководителями учреждений дополнительного образования результаты работы.

Отчёты за 2025 год накануне представили Главе города Абакана Алексею Лемину Детские школы искусств № 1 и № 2. Алексей Лемин отметил:

– Мы рассмотрели отчёты Детских школ искусств № 1 и № 2, оценили итоги прошедшего года. Важными показателями для нас являются: количество детей, проявляющих интерес к дополнительному образованию, уровень конкуренции за места, который высок во всех подобных учреждениях. Не менее важно отслеживать дальнейшую судьбу выпускников: куда они поступают, продолжают ли обучение по выбранному профилю. Особенно ценным является тот факт, когда выпускники возвращаются в родные стены в качестве преподавателей. Родители сейчас имеют широкий выбор, куда отправить учиться своих детей во всех районах города. Поэтому каждое учреждение дополнительного образования в области культуры должно активно бороться за учащихся, начиная с детских садов. Важно приходить в детские садики, наглядно показывать и рассказывать о преимуществах, чтобы у ребятишек с раннего возраста загорались глаза, и чтобы они осознанно выбирали обучение в детских школах искусств, когда придёт время.

Детские школы искусств № 1 и № 2 демонстрируют устойчивое развитие и положительные результаты своей деятельности по итогам 2025 года. Обе школы продолжают активно работать над повышением качества образования, развитием творческого потенциала учащихся и укреплением своих позиций в культурной жизни города. Приведём несколько значимых фактов из отчётов наших школ.

В ДШИ № 1 обучается 251 ребёнок. Это единственная школа, где функционирует хореографическое отделение. В 2025 году увеличилось число учеников, участвующих в конкурсах и фестивалях разного уровня. Из общего числа участников конкурса победителями и лауреатами стали 109 ребят, что составляет почти половину от общей численности учащихся. По сравнению с 2024 годом количество побед увеличилось на 9%. В 2025 году награды Главы города Абакана за особые достижения в области искусств получили Ольга и Мария Швечихины.

Среди наиболее значимых успехов – победы в Международном конкурсе молодых композиторов «Одна восьмая», Региональном конкурсе детского танца «Стрекоза» и теоретической олимпиаде. Особое внимание уделяется участию коллектива ансамбля «Настроение», показавшего высокие результаты в конкурсных мероприятиях. В 2025 году 15 учащихся завершили обучение, из них 7 человек (47%) поступили в профильные учебные заведения. Это существенный рост по сравнению с предыдущим годом (13% в 2024 году).

Численность штатных сотрудников остаётся стабильной (31 человек в 2024 и 2025 годах). Важно отметить, что в ДШИ № 1 работает 2 члена Союза композиторов Республики Хакасия: Марина Хакимова и Светлана Аскарова. Их вклад в развитие музыкальной культуры города и республики неоценим, они не только создают новые произведения, но и активно делятся знаниями, проводя мастер-классы и лекции. Кроме того, увеличено количество педагогов, проходящих курсы повышения квалификации. Теперь эта цифра достигла отметки в 27 преподавателей, что значительно превышает показатель предыдущих годов. Благодаря этому повышается уровень подготовки учащихся и эффективность образовательного процесса.

В ДШИ № 2 обучается 427 человек. Численность по бюджетному отделению остаётся неизменной – 300 учащихся. На предпрофессиональных программах (фортепиано, народные и струнные инструменты, хоровое пение, живопись) занимается 206 человек. 20 взрослых осваивают фортепиано, гитару, вокал и изобразительное искусство. В 2025 году школу окончили 33 человека, из которых 11 (33%) поступили в профильные средние специальные и высшие учебные заведения. Это существенный скачок по сравнению с 2024 годом (5 человек, 13%). Важно отметить, что все выпускники поступили на бюджетные места в престижные учебные заведения Абакана, Омска, Красноярска, Иркутска и Санкт-Петербурга.

В 2025 году ДШИ № 2 приняла участие в 387 конкурсах, фестивалях и олимпиадах, завоевав 157 наград. Участие в 20 международных конкурсах принесло школе 67 наград. Среди наиболее значимых событий: Международный конкурс живописи и графики «На своей земле» (Республика Беларусь); Международный вокальный конкурс «BRAVO STAR» (г. Москва); Международный вокальный конкурс «Лучший голос Земли» (г. Москва); Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звёзды» (г. Красноярск); Международный конкурс «Адмиралтейская звезда» (г. Красноярск); Международный конкурс «Вертикаль. Джаз. Эстрада» (г. Красноярск). Участие в 6 всероссийских конкурсах принесло 4 награды. Среди них – Всероссийский конкурс музыкантов и художников им. А.А. Кенеля (г. Абакан).

В школе созданы благоприятные условия для работы творческих коллективов, таких как: ансамбль преподавателей «Сувенир», вокальный эстрадно-джазовый ансамбль «Чудо», фольклорный ансамбль «Задоринка» и др., которые принимают активное участие в мероприятиях различного уровня.

Штат учреждения насчитывает 66 человек, из которых 52 – педагогический состав. В школе работает 8 молодых преподавателей (до 30 лет), включая 3 молодых специалиста. Особо стоит отметить высокий уровень профессионализма и признания: 25 работников были отмечены ведомственными и муниципальными наградами; 4 преподавателя носят почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия»: Т.А. Виноградская, В.Ф. Норенко, Н.В. Трусильникова, И.В. Коваленко. Преподаватель Т.А. Потапова удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Тыва».