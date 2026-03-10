Зелёный Абакан: согласованы территории для новых саженцев

В 2026 году в Абакане предполагается высадить около 2500 новых деревьев и кустарников в разных районах города. В это число не входят саженцы яблонь, которые будут высаживаться отдельно в Парке Культуры и Отдыха. Глава города Абакана Алексей Лемин на коммунальном штабе согласовал предложения «Абаканского паркового хозяйства». Около полутора тысяч сосен будут высажены в 10 жилом районе от улицы Никольская до улицы Троицкая: это – продолжение масштабного озеленения района, начатого в прошлые годы.

На улице Чертыгашева в границах улиц Маршала Жукова – Тараса Шевченко планируется высадить яблони Недзвецкого, ясень пенсильванский и дерен Кессельринги, на улице Тараса Шевченко возле музыкальной школы им. А.А. Кенеля – черёмуха Маака, лапчатку сортовую, в сквере на Крылова – иву желтокорую и тополь чёрный пирамидальный.

Будет озеленена территория возле дома по улице Щетинкина, 19. Здесь планируется высадить сирень венгерскую, дерен, лапчатку и спирею серую. У дома по улице Пушкина запланированы саженцы ясеня пенсильванского.

В сквере «Умка» на пересечении улиц Крылова – Маршала Жукова планируются берёза повислая, черёмуха Маака и черёмуха «Пурпурная свеча», пузыреплодник калинолистный и кизильник блестящий.

Обновится и сквер «Кораблик»: здесь предполагается высадить ель сибирскую, черёмуху Маака, дерен и рябинник.

Продолжится озеленение улицы Кирова в районе Арбан. Запланированы саженцы тополя чёрного пирамидального, черёмухи «Пурпурная свеча», пузыреплодника.

Черёмуха, сирень и ясень планируются к высадке на проспекте Дружбы Народов в районе домов 39 -41.

Все саженцы, кроме сосен, – из питомника «Абаканского паркового хозяйства».

Абакан официальный в МАХ: https://max.ru/officialabakan