Весенний букет для самых прекрасных женщин Абакана

Юлия Чурилова Мар 6, 2026 Общество

Минувшим вечером в Абаканском Дворце Молодёжи было по-особенному тепло – там прошёл концерт «Весенний букет», который стал ярким аккордом перед 8 Марта. Он собрал в одном зале самых обаятельных и прекрасных жительниц нашего города.

Весь вечер со сцены звучали самые тёплые слова. Лучшие мужчины Абакана – солисты, музыканты, танцоры и ведущие – дарили своё творчество, признаваясь в любви и уважении к мамам, жёнам, дочерям и коллегам. Энергетика праздника была настолько сильной, что весеннее настроение точно останется со зрителями надолго!

Спасибо артистам за самоотдачу, а зрителям – за искренность и радушие. Вы – вдохновение нашего города!

Дорогие дамы, с праздником! Пусть вас окружают только забота и внимание, а каждый новый день дарит повод для широкой улыбки. Пусть ваши сердца бьются в ритме счастья!

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

