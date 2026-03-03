В Абакане в детском саду «Василёк» начался капитальный ремонт

В абаканском детском саду «Василёк» по национальному проекту «Семья» в 2026 году должен быть выполнен капитальный ремонт. Сегодня в здании состоялся первый штаб. Глава города Абакана Алексей Лемин обсудил процесс выполнения с заказчиком, представителями Прокуратуры города Абакана, строительного контроля, подрядной организации. Согласно контракту, подрядчику предстоит провести демонтажные работы, заменить кровлю, провести общестроительные работы внутри здания, работы на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В детском саду «Василёк», который в этом году отметит 50-летие, было около 250 воспитанников. Ремонт в этом здании, очевидно, уже необходим. Алексей Лемин по итогам штаба и осмотра помещений отметил:

– Опыт проведения капитального ремонта детских садов у нас уже есть, мы отремонтировали в прошлом году детский сад такого же типа – «Мечта». Каждый детский сад, конечно, отличается друг от друга. Есть сложности: далеко не все работы вошли в сметную стоимость, например, фасад, есть объёмы, которые вошли частично, это все проблемы, которые нужно будет по ходу капитального ремонта. Практика такая у нас есть, мы вынуждены добавлять средства из городского бюджета. Все «сюрпризы» возникнут, традиционно, после проведения демонтажных работ, и мы будем понимать дополнительные виды работ, которые потребуются, и суммы, которые будут нужны.

Подрядчиком по итогам аукциона определена Алена Викторовна Соловьева, сумма контракта – 48,6 млн рублей, в основном, это средства федерального бюджета, срок исполнения контракта – 17 ноября 2026 года. Во время торгов подрядчик предоставил скидку от начальной цены контракта порядка 19%, и этот факт, а также имеющиеся данные о нескольких случаях расторжения контрактов с этим подрядчиком на социально важных объектах вызывает беспокойство. Алексей Лемин подчёркивает:

– Рекордная скидка подрядчика – 19% – является для нас риском. Конечно, когда скидка есть, это хорошо, но при большой скидке очень сложно «вписаться» в смету, поэтому здесь у нас есть определённые опасения. Также мы посмотрели опыт подрядчика, есть моменты, где были расторжения с ним, некачественно выполненные работы. Надеюсь, у нас такого не произойдёт, но факт остаётся фактом. На штабе присутствует прокуратура города Абакана, строительный контроль, следить за работами на объекте будем очень внимательно. В ближайшее время будет составлен план-график проведения работ, по которому мы будем контролировать подрядчика.

Также предусмотрено чуть больше 4 миллионов рублей на приобретение средств обучения и воспитания, это будут отдельные контракты.