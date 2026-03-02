«Весь мир – театр!» : стартовал ежегодный фестиваль для всех желающих

2 марта в Абакане начался третий муниципальный фестиваль-конкурс «Весь мир – театр!». Это яркое событие, посвящённое Всемирному дню театра, собрало под своим крылом всех, кто неравнодушен к магии сцены. Организаторами выступили Городское методическое объединение руководителей школьных театров и школа № 18.

В этом году фестиваль проходит в заочном формате, что позволяет принять максимальное число участников. В отдельные номинации работы будут приниматься в формате видео. Продемонстрировать свои таланты могут не только школьники Абакана, но и педагоги, а также студенты средних специальных учебных заведений.

Конкурсная программа поражает своим разнообразием, охватывая все грани театрального искусства. Участники смогут проявить себя в номинациях:

– «Спектакль» – для тех, кто готов представить полноценную постановку;

– «Сочинение» – для юных драматургов и писателей;

– «Рисунок» – для художников, способных передать атмосферу театра через образы;

– «Сценарий театральной постановки» – для авторов, создающих основу для будущих спектаклей;

– «Художественное слово» – для чтецов и мастеров декламации;

– «Кукольный театр и театр теней» – для любителей магии кукол и игры света;

– «Малые театральные формы» – для тех, кто предпочитает камерные и экспериментальные постановки.

Такое многообразие номинаций призвано привлечь к участию людей с самыми разными интересами и способностями, ведь театр – это искусство для всех.

Особое внимание в этом году уделено работам, затрагивающим темы духовно-нравственных, эстетических и патриотических ценностей, а также Года единства народов России. Организаторы стремятся через творчество формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию, воспитывать уважение к истории и культуре своей страны, а также к многообразию культурных традиций народов России.

Фестиваль «Весь мир – театр!» становится не просто конкурсом, а важной площадкой для развития творческого потенциала детей и молодёжи, укрепления их связи с театральным искусством и воспитания истинных ценностей.