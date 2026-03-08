Женщина – тайна, которую невозможно разгадать, но без которой разгадывать больше нечего

Женщина – первый человек, которого встречает каждый из нас, ведь прежде чем увидеть этот мир, мы слышим ритм её сердца, дышим ею. Женщина – наш первый дом, первая вселенная, первая безусловность. Без женского мира жизнь невозможна, и символично, что именно в начале весны мы чествуем вас: наших мам и бабушек, сестёр и дочерей, подруг и коллег, поздравляя с Международным женским днём!

Вы сплетаете ту самую ткань, которой мы, мужчины, укрываемся от одиночества. Только вы умеете ждать. Это звучит просто, но это – величайшее искусство на земле. Ждать, когда вернётся с войны. Ждать, когда мужчина дорастёт до своих вопросов. Ждать, когда он созреет для своих ответов. Ждать, когда прорастёт семя: в земле, в деле, в душе.

Вы – хранительницы времени. Не часов и календарей, а того самого большого времени, где всё идёт своим чередом и ничто не проходит бесследно. Только в ваших глазах мужчина становится мужчиной. Вы – наше зеркало, но не то, что отражает внешность, а то, что показывает душу. В вас мы видим себя лучших, в вас находим себя настоящих. Теряя вас, мы теряем карту местности, по которой шли к себе.

Сегодня мы желаем вам той внутренней свободы, что не зависит ни от погоды, ни от обстоятельств, желаем оставаться для себя самыми главными, даже в тот час, когда кажется, что силы на исходе. Пусть Абакан будет достоин вас, потому что вы – его душа, его неповторимый почерк, тайна, которую невозможно разгадать, но без которой разгадывать больше нечего. Пусть каждый ваш день будет наполнен тем светом, который вы так щедро дарите нам всем. С весной! С вами!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин

Изображение: ИИ

