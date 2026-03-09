В ФОК «Тепсей» прошли семейные старты для ветеранов СВО и семей погибших героев

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Тепсей» в последний день зимы прошёл спортивный турнир семейных команд, организованный совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Хакасия.



Участниками соревнований стали ветераны СВО и члены семей погибших героев. Программа турнира включала необычные и увлекательные дисциплины, требующие меткости и слаженности действий: дартс, напольный кёрлинг и корнхолл.



Несмотря на соревновательный дух, главной целью встречи стало создание теплой и поддерживающей атмосферы. Спортивная площадка «Тепсея» стала пространством для общения, где семьи могли провести время вместе, зарядиться позитивными эмоциями и почувствовать поддержку земляков.



Директор ФОК «Тепсей» Елена Злобина отметила, что проведение подобных мероприятий является важной частью работы по социальной интеграции ветеранов и поддержке их семей.

Организаторы благодарят всех участников за проявленную волю к победе, стойкость и единство. Такая встреча не первая, и становится уже доброй традицией, объединяющей активный отдых и искреннее человеческое общение.