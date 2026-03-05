Старшеклассников школы № 12 пригласили учиться в Томск

Юлия Чурилова Мар 5, 2026 Общество

В школе № 12 прошла классная встреча с кандидатом экономических наук, начальником управления нового набора Томского государственного  архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Марией Устиновой. Она рассказала об одном из ведущих вузов Сибири и пригласила старшеклассников стать его абитуриентами.

Разговор со старшеклассниками получился максимально предметным. Математика – это наше всё, констатировала учёный!  Если будущие выпускники планируют связать жизнь с техническими специальностями, необходимо уже сейчас сделать упор на профильную математику, как базу для поступления. 

Мария Владимировна объяснила:

– Без математики сегодня не состоится современный строитель. Стройка – это не только каска и мастерок, а сотни направлений: от создания уникальных архитектурных проектов до разработки новых материалов и экономики в строительстве.

Сегодня выпускники ТГАСУ создают облик российских городов. Учиться в таком вузе престижно, а участие в студенческих отрядах – это не только романтика, но и идеальный старт для будущего профессионала, где теория превращается в практику, где пробуешь профессию на вкус.

Томск – город студентов. В этом,  одном из  красивейших  исторических  центров  Сибири, студенческие общежития, создающие комфортные условия для проживания, расположены прямо у стен университета. Спорт, общественная активная жизнь, бонусы за достижения – всё это часть большой студенческой семьи, которая ждёт нового пополнения.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

