Старшеклассников школы № 12 пригласили учиться в Томск

В школе № 12 прошла классная встреча с кандидатом экономических наук, начальником управления нового набора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Марией Устиновой. Она рассказала об одном из ведущих вузов Сибири и пригласила старшеклассников стать его абитуриентами.

Разговор со старшеклассниками получился максимально предметным. Математика – это наше всё, констатировала учёный! Если будущие выпускники планируют связать жизнь с техническими специальностями, необходимо уже сейчас сделать упор на профильную математику, как базу для поступления.

Мария Владимировна объяснила:

– Без математики сегодня не состоится современный строитель. Стройка – это не только каска и мастерок, а сотни направлений: от создания уникальных архитектурных проектов до разработки новых материалов и экономики в строительстве. Сегодня выпускники ТГАСУ создают облик российских городов. Учиться в таком вузе престижно, а участие в студенческих отрядах – это не только романтика, но и идеальный старт для будущего профессионала, где теория превращается в практику, где пробуешь профессию на вкус.

Томск – город студентов. В этом, одном из красивейших исторических центров Сибири, студенческие общежития, создающие комфортные условия для проживания, расположены прямо у стен университета. Спорт, общественная активная жизнь, бонусы за достижения – всё это часть большой студенческой семьи, которая ждёт нового пополнения.