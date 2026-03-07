По Хакасии с 8 по 9 марта ожидается повышение дневных температур

Согласно предупреждению Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: ожидается повышение дневных температур воздуха до +7о, +11o, что вызовет интенсивное снеготаяние, возможно затопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой текущей поверх льда на территории Республики Хакасия в период с 8 по 9 марта.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, частного сектора, объектов экономики, автомобильных дорог, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, переполнением прудов и небольших водохранилищ, нарушением работы объектов энергетики, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб (источник

ЧС – повышение температуры до +11ºС, активное снеготаяние).