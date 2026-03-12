Победители в номинациях отборочного тура представят свои макеты на городской конкурс

В детском саду «Капитошка» прошёл отборочный этап городского конкурса «Юные архитекторы Абакана». Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала одарённых детей дошкольного возраста, формирования интереса воспитанников к родному городу, его достопримечательностям. Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, поддержка одарённых детей и создание условий для презентации детских творческих работ – его задачи.

Организаторы конкурса дали непростое задание: создать оригинальные макеты известных городских объектов и достопримечательностей Абакана по следующим номинациям:

– «Мой любимый город» (творческие макеты, отражающие достопримечательности города, объекты исторического наследия, являющиеся художественной ценностью);

– «Защитникам Отечества посвящается» (творческие макеты объектов, отражающие героев нашей Родины, их подвиги, исторические события в разные периоды и т.д.);

– «Дружба народов» (творческие макеты объектов, отражающие национальные традиции, обычаи народов России, проживающих на территории города Абакана);

– «Свободная номинация» (принимаются творческие макеты, отражающие места для детского отдыха или любимое место в городе).

Каждый участник конкурса проявил свою фантазию и воображение, применяя разнообразные материалы: пластилин, бумагу, картон, ткани и даже природные элементы.

Были представлены творческие макеты в номинациях «Мой любимый город», «Свободная номинация». Конкурсная комиссия детского сада «Капитошка» высоко оценили креативность и оригинальность детских проектов, отметив высокий уровень развития пространственного воображения и художественных способностей. Победители в своих номинациях будут представлять свои творческие макеты на городском конкурсе!

Проведение таких конкурсов способствует формированию важных личностных качеств ребят: самостоятельности, ответственности, уверенности в себе и помогает выявлять и поддерживать детский творческий потенциал, увидеть скрытые способности, а также воспитывать любовь к родному городу.