Коммунальщики принимают поздравления с профессиональным праздником

В Абакане в сфере жилищно-коммунального хозяйства на городских предприятиях «Водоканал», «Абаканские электрические сети», «Абаканэнергосбыт», «Южно-Сибирская теплосетевая компания», «Троллейбусное управление», «Городская ритуальная служба», «Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства», «Абаканская служба благоустройства», «Абаканское парковое хозяйство», в 42 управляющих компаниях, 10 ТСН и ТСЖ трудятся порядка 3500 человек.

В этой сфере остаются только те, кто умеет держать удар и не ищет лёгких путей, и каждый день коммунальщиков – это вызов: старые сети помнят ещё прошлый век, погода ставит рекорды, а люди, к сожалению, не всегда спешат сказать «спасибо». Но рабочие, дворники, сантехники, электрики, диспетчеры, мастера, расчётные группы, руководители – все вы приходите на смену и делаете своё дело: штопаете теплотрассы, убираете тонны снега, откачиваете кубометры воды, собираете фантики и бутылки, закрашиваете «художества» на стенах, ремонтируете остановки…

Многие горожане, на самом деле, видят и ценят эту ежедневную битву, понимая, что комфорт начинается не с фасадов, а с исправной канализации, горячей батареи и электричества в подъезде.

Сегодня в Городском центре культуры «Победа» в преддверии Дня работника ЖКХ поздравляли представителей практически всех жилищно-коммунальных организаций и предприятий города. Алексей Лемин вручил Почётную грамоту Главы города Абакана рабочему зеленого хозяйства 6 разряда муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Абаканское парковое хозяйство» Юрию Леонидовичу Шутенкову и поздравил всех с праздником:

– Какой бы ни был день – будний, праздничный – в городе работает всё: в квартиры абаканцев подаются свет и тепло, вода, дома обслуживаются, улично-дорожная сеть подметается, светофоры работают, лужи откачиваются, в парках и скверах наводится порядок – в любой из дней года, даже когда вся страна отдыхает и празднует. Неважно, что за окном – минус 30 или плюс 30, снег, ураган, потоп – город должен содержаться и обслуживаться.

Наши работники жилищно-коммунальной сферы – самые ответственные, трудолюбивые и любящие свой город люди. От этой сферы зависит жизнь как в стране целиком, так и в каждом населённом пункте.

От имени всех абаканцев я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником и говорю вам слова благодарности за ваш тяжелейший труд, за ночные смены, за переработку, за постоянное недофинансирование отрасли… Труд, действительно, тяжёлый, но без этой работы городу никуда. Я прекрасно понимаю, что благодарностями сфера жилищно-коммунального хозяйства, мягко говоря, не избалована, по большей части, про вас вспоминают только в профессиональный праздник, потому что пока всё работает, спасибо у нас не говорят.

Я говорю вам «Спасибо!» за то, что вы – есть, что не ушли, за то, что держите город в надёжных, хороших руках, за то, что в нашем несовершенном мире, где всё ломается, вы продолжаете чинить, чистить, греть и светить. С праздником!

На самом деле в нашем современном, спешащем мире сейчас парадокс нашей жизни в том, что самых нужных людей замечают только тогда, когда они перестают работать. Пока тепло есть, мало кто думает о коммунальщиках, но как только батареи остывают, лифт останавливается, кран срывается, то начинают звонить во все колокола и часто срывать злость именно на диспетчерах, сантехниках, электриках, лифтовиках… . Хотя в этой ситуации коммунальщики становятся спасателями, а не виноватыми в произошедшем. И, наверное, самое сложное в работе коммунальщика, даже не мороз и не авральные выезда. Самое сложное – оставаться добрым, когда тебя не замечают, и терпеливым, когда на тебя кричат, делать город уютным, оставаясь невидимыми.

О важности уважения к труду коммунальщиков, о выдержке и уникальном опыте рабочих, тёплые слова благодарности и признательности со сцены вместе с заслуженными наградами говорили министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия Максим Виноградов, председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по бюджету и налоговой политике Валерий Марков, первый заместитель Главы города Абакана Владимир Жуковский и начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Александр Дорохов.

Спасибо вам, уважаемые коммунальщики, за тихую, но такую необходимую стойкость, за то, что остаётесь каркасом, на котором держатся быт и спокойствие города!

Благодарственное письмо Правительства Республики Хакасия вручено:

Роману Михайловичу Панову – дорожному рабочему 5 разряда МБУ «Абаканская служба благоустройства»,

Елене Сергеевне Худяковой – заместителю директора по производству ООО «СтройЖЭУ»,

Алексею Ивановичу Дуднику – слесарю-электрику ООО «Управляющая жилищная компания»,

Андрею Владимировичу Мерзлякову – генеральному директору АО «Экопарк»,

Юрию Владимировичу Ахлююстину – слесарю по ремонту подвижного состава МУП «Троллейбусное управление»,

Татьяне Петровне Чумак – директору ООО «Ремонт и эксплуатация МКД»,

Сергею Вячеславовичу Симонову – дворнику ООО «Соседи»,

Андрею Николаевичу Чичинину – главному инженеру ООО «Комплексно-диспетчерский контроль за работой лифтов»,

Татьяне Николаевне Белтерековой – бухгалтеру ООО «Гвардеец»,

Екатерине Васильевне Поповой – начальнику отдела транспортного обслуживания населения Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.

Благодарственное письмо Верховного Совета Республики Хакасия вручено:

Татьяне Александровне Сергеевой – главному бухгалтеру ООО «Управляющая компания «Эталон»,

Евгению Алексеевичу Жаркову – водителю автомобиля аварийно-диспетчерской службы ООО «Управляющая жилищная компания»,

Александру Михайловичу Маркову – электрогазосварщику ООО «Власта Инвест Дом».

Почётной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия награждены:

Илья Григорьевич Мистриков – юрист ООО «Управляющая компания «Партнер Плюс»,

Александр Владимирович Ярославцев – слесарь-сантехник ООО «Власта Инвест Дом»,

Руслан Григорьевич Шандро – старший инженер производственно-технического отдела МУП «Водоканал»,

Наталья Владимировна Костромицкая – старший специалист по работе с физическими лицами АО «Экопарк»,

Максим Анатольевич Конев – рабочий ритуальных услуг МБУ «Городская ритуальная служба»,

Михаил Владимирович Кириллов – слесарь ООО «Управляющая жилищная компания «Доверие».

Благодарственное письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия вручено:

Алене Ивановне Суеваловой – заместителю начальника Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана,

Игорю Александровичу Казанцеву – начальнику службы энергохозяйства МУП «Троллейбусное управление»,

Дмитрию Геннадьевичу Гуменникову – дворнику ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 5»,

Анастасии Викторовне Черновой – мастеру участка ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 4»,

Роману Михайловичу Кремзукову – директору ООО «Управляющая компания жилищного фонда «Рекорд».

Почётной грамотой Администрации города Абакана награждены:

Ольга Анатольевна Николаева – начальник абонентского отдела ООО «СтройЖЭУ»,

Татьяна Васильевна Нурдынова – агент по сбыту Группы технического контроля ООО «Абаканэнергосбыт»,

Елена Геннадьевна Кожуховская – администратор Расчетно-кассового центра ООО «Абаканэнергосбыт»

Юрий Александрович Золотухин – водитель Абаканского газового участка службы «Хакасмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз»,

Екатерина Сергеевна Южакова – председатель правления ТСН «Преображенский»,

Герман Викторович Чепчегашев – начальник участка ООО «Управляющая компания «Партнер Плюс»,

Анна Александровна Константинова – специалист по кадрам, делопроизводитель ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 3»,

Дмитрий Анатольевич Мордвинков – водитель 5 разряда МКУ «Спецавтобаза ЖКХ»,

Юлия Николаевна Романова – главный бухгалтер МБУ «Абаканская служба благоустройства»,

Петр Валерьевич Куприянов – ведущий специалист отдела организации дорожного движения и содержания автомобильных дорог Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана,

Юрий Андреевич Казыгашев – мастер участка водозаборных насосных станций «Водоканал»,

Александр Викторович Ручкин – системный администратор МУП «Водоканал»,

Андрей Анатольевич Ханин – диспетчер аварийно-диспетчерской службы «Водоканал»,

Светлана Петровна Титова – специалист Call-центра АО «Экопарк»,

Дарья Евгеньевна Тирских – водитель троллейбуса 3 класса МУП «Троллейбусное управление»,

Александр Борисович Четанов – электрик ООО «Соседи»,

Елена Михайловна Артеменко – главный бухгалтер ООО «Абаканская управляющая компания»,

Владимир Владимирович Баранов – электрогазосварщик 4 разряда участка № 8 «Ремонтно-строительный» АО «Абаканские электрические сети»,

Алексей Николаевич Югов – рабочий ритуальных услуг МБУ «Городская ритуальная служба»,

Олег Павлович Аев – водитель автомобиля МБУ «Абаканское парковое хозяйство»,

Оттук-оол Сапылдаевич Монгуш – уборщик территории МБУ «Абаканское парковое хозяйство».

Благодарственное письмо Главы города Абакана вручено:

Сергею Григорьевичу Шкретову – электромонтеру ООО «СтройЖЭУ»,

Виталию Андреевичу Новикову – инженеру по интеллектуальным системам учета Отдела перспективного развития интеллектуальных систем учета ООО «Абаканэнергосбыт»,

Валерию Ивановичу Топакову – слесарю 5 разряда Абаканского газового участка службы «Хакасмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз»,

Надежде Ивановне Бахтараевой – технику по работе с абонентами ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 3»,

Сергею Петровичу Маклецову – рабочему по уборке и содержанию дорог 5 разряда МКУ «Спецавтобаза ЖКХ»,

Александру Владимировичу Бахареву – машинисту автовышки и автогидроподъемника 5 разряда МБУ «Абаканская служба благоустройства»,

Александру Васильевичу Шевчуку – дорожному рабочему 5 разряда МБУ «Абаканская служба благоустройства»,

Анатолию Алексеевичу Волкову – дорожному рабочему 5 разряда МБУ «Абаканская служба благоустройства»,

Андрею Геннадьевичу Лебедеву – мастеру эксплуатационного участка ООО «Линии управления»,

Елене Владимировне Богдановой – специалисту 1 категории аппарата Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана,

Юрию Николаевичу Огородову – машинисту насосных установок 4 разряда МУП «Водоканал»,

Александру Павловичу Галинскому – столяру–станочнику 4 разряда ремонтно-механического участка МУП «Водоканал»,

Александру Сергеевичу Сычеву – монтажнику санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда ООО «ЖЭУ-2»,

Александру Петровичу Грушевскому – водителю мусоровоза АО «Экопарк»,

Дмитрию Викторовичу Дульцеву – слесарю-электрику по ремонту электрооборудования подвижного состава МУП «Троллейбусное управление»,

Ирине Александровне Трубиной – бухгалтеру ООО «Ремонт и эксплуатация МКД»,

Андрею Николаевичу Житкову – слесарю-сантехнику ООО «Эксплуатация»,

Татьяне Владимировне Катрухе – смотрителю кладбища МБУ «Городская ритуальная служба»,

Марине Викторовне Анохиной – бухгалтеру расчётной группы МБУ «Городская ритуальная служба»,

Юрию Николаевичу Подоплелову – слесарю по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда АО «Абаканская ТЭЦ» Филиала «Южно-Сибирская теплосетевая компания»,

Анжелике Геннадьевне Чех – главному бухгалтеру ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 5»,

Валерию Анатольевичу Субботину – мастеру ООО «Гвардеец»,

Василию Ивановичу Гринцеву – электрогазосварщику 3 разряда ООО «Управляющая компания жилищного фонда «Реванш»,

Сергею Николаевичу Кокшеневу – сантехнику ООО «Управляющая жилищная компания «Доверие»,

Татьяне Владимировне Марениной – цветоводу МБУ «Абаканское парковое хозяйство».

