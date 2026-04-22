Для онлайн-сервисов СИМ планируются новые ограничения

Отдельной большой и сложной темой обсуждения и дискуссии на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения стала проблема электросамокатов. На заседание комиссии по БДД, которая состоялась 20 апреля, были приглашены представители кикшеринга. С ними разговор шёл об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, предоставляемых гражданам для краткосрочной аренды. Обсуждены зоны использования СИМ на территории города, ограничение проката по времени, дням недели и ограничение мест парковки, а также автоматическое снижение скорости в местах «медленных зон».

«Медленными зонами» в Абакане являются:

– Парк Культуры и Отдыха, где самокаты должны снижать скорость до 15 км/ч,

– центральная часть города в районе улицы Щетинкина – с 19:00 до 23:00 СИМ не могут разгоняться выше 15 км/ч. Подобное ограничение по времени действует также и в районе магазина «Ростикс» в жилом районе «Северный».

По условиям договора Администрации города Абакана с операторами проката, скорость, предоставляемых для аренды СИМ, не должна превышать 20 км/ч. Требование городских властей к агрегаторам в части ограничения скоростного режима обусловлено безопасностью граждан.

Представитель российского сервиса кратковременной аренды «Юрент» Денис Смирнов положительно отнёсся к инициативе мэрии снизить скоростной режим СИМ на 5 км/ч, хотя, согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, предельная скорость движения средств индивидуальной мобильности в городе составляет 25 км/ч:

– Мы выполняем требования договора и согласны с ним в части предельной скорости движения, ограниченной 20 км/ч, потому что делали ряд замеров и знаем, что на скорости 25 км/ч тормозной путь самоката увеличивается примерно на треть. Для пользователя незначительное уменьшение скорости особой роли не имеет, а вот на обеспечение безопасности может повлиять существенно.

Заместитель начальника по земельным ресурсам Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана Юлия Каузова прокомментировала параметры вводимых на территории муниципального образования ограничений для компаний-операторов:

– На сегодня в правилах благоустройства есть три зоны запрета – это Парк Победы, Черногорский парк и «Орлёнок». На рассмотрение комиссии по правилам благоустройства вынесен вопрос запрета или ограничения движения СИМ по проспекту Ленина, поскольку там очень узкие тротуары. Мы готовы дополнительно выслушать предложения Госавтоинспекции, и если список ограничений и запретов нужно расширить, то ждём документы, чтобы представить их для обсуждения на сессии Совета депутатов города Абакана.

Новый перечень ограничений для онлайн-сервисов СИМ на территории города Абакана может начать действовать уже в следующем сезоне.