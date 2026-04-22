«Голос Родины» – финал городского патриотического конкурса

21 апреля в культурно-досуговом центре «Красный Абакан» прошёл финал городского открытого патриотического конкурса вокального творчества «Голос Родины», посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Конкурс проводится с 2015 года и уже второй раз он имеет статус городского, что подтверждает его высокий уровень и востребованность среди жителей Абакана.

За 10 лет существования в конкурсе приняли участие сотни юных и взрослых исполнителей, а география участников продолжает расширяться. Конкурс объединил творческие коллективы дошкольных и школьных образовательных учреждений, культурно-досуговых центров, а также свободных исполнителей в возрасте от 3 лет и старше. Главная его задача – через песню сохранить память о героизме защитников Отечества и формировать у подрастающего поколения уважение к истории страны.

Оценку выступлений вело профессиональное жюри: Алексей Олегович Филинский, преподаватель МБУ ДО «ДШИ «Вдохновение» г. Черногорск, руководитель вокальной группы «Виринея» и артист ансамбля «Звоны»; Анжела Юрьевна Никулина, преподаватель отделения Музыкального искусства эстрады музыкального колледжа Института филологии и искусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, преподаватель отделения музыкального искусства эстрады Хакасского колледжа искусств, преподаватель отделения музыкального искусства эстрады Минусинского колледжа культуры и искусств; Анастасия Николаевна Гейль, лауреат всероссийских и международных конкурсов, вокальный тренер, руководитель Школы музыки «Звучно».

Итоги конкурса по номинациям:

Гран-при – София Александровна Крушинская.

Номинация «Соло» 3-5 лет: 1 место – Алиса Крещунасова, 2 место – Максим Кожемякин и Варвара Князькина.

Номинация «Хоры и ансамбли» 6-8 лет: 1 место – хоровая студия «Аюшки», 2 место – солист Анна Кобякова, хор «Филиппок», 3 место – хор начальных классов «Домисолька» и ансамбль «Мелодинка».

Номинация «Соло» 6-8 лет: 1 место – Давид Ведерников (студия эстрадной песни «Орфей») и Полина Староверова, 2 место – Кирилл Лашков, 3 место – Никита Шульженко.

Номинация «Соло» 9-11 лет: 1 место – Ксения Дьяченко и Галина Краус, 2 место – Екатерина Десова и Лев Серков (вокальная студия «Отражение»), Златослава Федорова, 3 место – Виктория Потудинская, Юлия Чужданова, София Шаталова.

Номинация «Соло» 12-14 лет: 1 место – Ева Рогальская, 2 место – Нора Потылицына и Степан Стародубцев, 3 место – Анастасия Акопян и Анастасия Егорова.

Номинация «Соло» 15-17 лет: 1 место – Полина Удалец, 2 место – Диербек Мухидинов и Дарина Шарафутдинова, 3 место – Екатерина Арикулова.

Номинация «Соло» 18 и старше: 1 место – Юрий Силантьев и Олег Саенко, 2 место – Екатерина Пилюгина и Даниил Полюхов, 3 место – Кирилл Нагибин.

Номинация «Смешанная»: 1 место – хор «Камертон», 2 место – фольклорно-инструментальный ансамбль «Жар-птица».

Победители получили право выступить на городском празднике, посвящённом Дню Победы, который пройдёт 9 мая в Черногорском парке г. Абакана на площадке «Полевой концерт». Приглашаем жителей города поддержать победителей и присоединиться к празднованию Дня Победы. Праздничный концерт с участием наших победителей начнётся в 11:00.