«Гавань» приглашает на выставку «Ровесники Абакана»

К 95-летию Абакана территориальное общественное самоуправление «Гавань» дарит жителям города трогательную фотовыставку: «Ровесники Абакана: история в лицах». Идея сохранить живую историю нашего города родилась у старосты «Гавани» Натальи Васильевой. Проект запечатлевает уникальные личные судьбы, создаёт бесценный фотоархив и пробуждает неподдельный интерес к локальной истории.

На снимках, которые уже завтра, 3 июня, можно будет увидеть в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, – труженики тыла, дети войны и их верные друзья из района «Гавань». Поздравления старшего поколения с юбилеями и праздниками – давняя, практически семейная традиция жилого района, а в этом году в «Гавани» – семь юбиляров, отмечающих 95-летие: возраст, совпавший с возрастом нашего любимого города!

Наталья Васильева делится:

– Конечно, работа потребовала самоотдачи: мы ездили, фотографировали в разных локациях: у домашних книжных полок и у цветущей черёмухи, слушали пронзительные рассказы о родителях, переживших Великую Отечественную войну. Были и такие моменты: договаривались, приезжали, а бабушки передумали, или не то самочувствие, или просто «давайте в другой раз»… Мы возвращались снова, и всё получалось. Так же и про жизненные истории, бывало, что даже перезванивали и просили добавить либо убрать какой-то момент. Мы учли все пожелания, надеемся, всем всё понравится.

К каждой фотографии мы записали небольшие истории. Например, у нас есть семья Саражаковых: Нестер Павлович и Клавдия Алексеевна. Нестер Павлович родился в 1931 году в селе Уйбат, а по документам записано, что родился в 1932 году, потому что в шесть месяцев у него умерла мама, и врачу пришлось определять возраст по зубам. Сначала его взяла семья Чирковых, затем другая – Нага. С семи лет мальчик ухаживал за овцами, в 1945 году поступил в национальную школу-интернат для сирот в Абакане, в 5-й класс. В 1952 году окончил школу, затем — технический лицей в Красноярске. После института приехал инженером в село Копьёво, в 1960 году его пригласили работать в техникум преподавателем. В 1991 году познакомился с Клавдией Алексеевной, создали семью!

Клавдия Алексеевна родилась 9 ноября 1936 года в Абакане, окончила педагогическое училище в 1955 году и уехала работать в село Арбаты. В 1958 году поступила в институт на хакасское отделение, работала преподавателем русского языка и литературы в 7-й школе Абакана, затем 10 лет – в национальной школе (с 1973 года) и 20 лет – в специализированной школе для слепых. Такая у нас удивительная семья!

Кстати, в день открытия выставки небольшую экскурсию проведёт профессиональный ведущий, которого любезно предоставил Хакасский краеведческий музей.

Особая благодарность – фотографу-волонтёру Светлане Воротынцевой. Она была с нами на связи, откликнулась, загорелась идеей, и именно её работы вы сможете увидеть на выставке.

Проект помогли реализовать наши партнёры и друзья, и мы от души благодарим их: Хакасский национальный краеведческий музей, «Спектр-фото» и «Палитра».