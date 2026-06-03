Водолазы проверили дно в пляжной зоне Парка Культуры и Отдыха в Абакане

Абакан готовится к открытию пляжного сезона, который стартует предстоящую субботу – 6 июня. Сегодня водолазы проверили дно на пляжах, расположенных за первым мостом, где разрешено купание и где в течение лета будут дежурить спасатели. Профессиональные аквалангисты Роман Ковалёв и Олег Остапкович извлекли из воды две металлические конструкции, которые забросили в глубину хулиганы и несколько деревянных палок. Стёкол не обнаружено.

Ситуацию с ежегодными обследованиями прокомментировал начальник Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Андрей Клюев:

– Подводную часть городского пляжа наши водолазы обследуют перед каждым сезоном. Мусор всегда попадается, это и древесные остатки, и металлические, как сегодня. Спасатели извлекли знак, который был установлен в понедельник, он информировал граждан о том, где можно купаться маленьким детям, и стойку для спасательного круга, которую работники парка вновь установят на пляже. Обследовано 250 метров береговой линии. С 6 июня на территории пляжа ежедневно с 09:00 до 21:00 будут дежурить спасатели, которые при необходимости смогут оказать помощь гражданам. В последние годы в русле водного канала появились водоросли, пока они не представляют опасности для купающихся, но когда возникнет необходимость, то будем принимать меры по её уборке.

Состояние водоёма на сегодняшний день удовлетворительное, но отдыхающим нужно быть осторожными, ведь хулиганские выходки никто не отменял, поэтому обувь для купания приветствуется. Несмотря на то, что в ПКиО будут дежурить спасатели, родителям следует напомнить своим детям правила безопасного поведения на воде.

Сотрудники Управления по делам ГО, ЧС Администрации города Абакана отмечают, что ситуация на городском пляже изменилась к лучшему: унылые берега пляжей кардинально изменились, «пьяный берег», которым называли левобережную часть дрены, облагородили пирсами, а общее убранство парка и современное пляжное пространство всё больше и больше приучает отдыхающих не мусорить и не устраивать алкогольные пикники, которые на территории ПКиО запрещены.

Аварийно-спасательное подразделение в Абакане было создано 20 лет по инициативе мэра Булакина Николая Генриховича, с тех пор многое в парке изменилось, но по-прежнему каждое лето там есть те, кто всегда готовы прийти на помощь.