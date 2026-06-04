В Росгвардии напоминают жителям Хакасии о мерах профилактики имущественных преступлений в период отпусков

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Хакасия проводят профилактическую акцию «Безопасный дом, объект, квартира» и напоминают землякам о бдительности в период летних отпусков. Рекомендации касаются сохранности имущества во время отсутствия хозяев.

Распространяя памятки, росгвардейцы обращают внимание граждан на то, что для квартирных воров лето – привлекательный сезон. Они используют продолжительное нахождение собственников в отъезде, как возможность лёгкой наживы.

В ведомстве призывают не быть беспечными и придерживаться простых правил. Во-первых, не оставлять двери и окна квартир открытыми. Даже если хозяин отлучился вынести мусор – этим могут воспользоваться «ситуативные преступники», прихватив, например, лежащие в прихожей сумку или телефон.

Планируя путешествие, отдыхающим не рекомендуется распространять информацию об этом в социальных сетях. Лучше заблаговременно попросить родных, близких друзей или надёжных соседей присмотреть за жилищем и создать видимость присутствия хозяев: освобождать почтовый ящик, включать музыку и свет.

Также оптимально иметь на дверях несколько замков с разными ригелями (запорными устройствами). Кроме того, преступника может отпугнуть камера видеонаблюдения или её муляж. А собственникам первых и последних этажей желательно оборудовать оконные проемы надёжными решётками, поскольку вскрыть стеклопакет – не проблема.

Сотрудники Росгвардии отмечают, что оптимальной и проверенной временем мерой защиты от квартирных краж является охранно-пожарная сигнализация с выходом на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии. Это блокировка дверей и окон на открытие/взлом и установка объёмных датчиков на движение в каждой комнате. По сигналу «тревога» на место незамедлительно прибудет группа задержания. Кроме того, система оповестит в случае возможного возгорания.

Оставить заявку на подключение можно, не выходя из дома – через электронный сервис на официальном сайте Отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Хакасия (https://19ovo.rosguard.gov.ru).

В Росгвардии призывают жителей Хакасии не надеяться на случай и позаботиться о сохранности имущества и собственной безопасности, чтобы не омрачить долгожданный летний отдых.