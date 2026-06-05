Абаканские лагеря летнего отдыха «Меридиан» и «Звёздный» ждут ребят

Заезд детей в загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» начнётся 7 июня, в «Звёздный» – 8 июня. В том, что муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Спортивно-оздоровительная база «Меридиан» (объединяющее оба лагеря) готово принять ребят, сегодня убедились заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова и начальник Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана Ольга Воропаева. В сопровождении директора «Меридиана» Любови Варламовой они проверили корпуса и административные здания.

Татьяна Карташова отметила:

– Вчера межведомственная комиссия Минусинского района работала в «Меридиане». Специалисты сошлись во мнении, что лагерь готов к открытию сезона 2026 года. Уже в предстоящее воскресенье первая смена «От края до края – страна родная», посвящённая Году единства народов России, начнёт свою работу. Наш лагерь обладает сильным потенциалом, в «Меридиане» замечательный педагогический коллектив, который и продумывал эту смену. Для детей вновь откроет двери музей, где в окружении домашней утвари и старинного убранства крестьянских домов для ребят будут проходить мастер-классы, знакомства с разными культурами и традициями тех народов, которые проживают в Республике Хакасия. Постепенно укрепляется материально-техническая база учреждения. В этом году приобретено специализированное оборудование для медицинских блоков лагерей «Меридиан» и «Звёздный» – это специализированные холодильники для хранения лекарств. В пищеблоках установлен профессиональный кухонный аппарат, сочетающий функции пароварки, жарочного шкафа и конвекционной печи. Уверена, что наши дети оценят вкус пищи, приготовленной в пароконвектомате.

В этом году реализация путёвок завершилась рано: к концу марта были выкуплены все путёвки в «Меридиан» и в середине апреля – в «Звёздный». В течение трёх сезонов отдохнут 1300 ребят, для которых подготовлены тематические смены.

В «Меридиане» первый сезон будет посвящён не только тематике народов России, здесь же отдохнут и юные помощники пожарных, для них разработана программа «Смена первых: Юные друзья пожарных». На второй сезон съедутся ребята, которые станут участниками гражданско-патриотической смены «В одном строю». Третий сезон станет республиканской профильной сменой для одарённых и общественно активных детей «Смена первых: золотой запас республики».

В загородном детском оздоровительном лагере «Звёздный» пройдут: республиканская смена «Смена первых: волшебный мир искусств» (1 сезон), тематическая социально-гуманитарная смена « ПРОдвижение» и республиканская смена «Смена первых: юные инспекторы движения» (2 сезон), профильная физкультурно-спортивная смена «Время побеждать» (3 сезон).

Любовь Варламова рассказала, что подготовка к новому летнему сезону начинается задолго до его открытия:

– Подготовительный процесс – длительный, поэтому начинаем ещё осенью, разрабатываем программы смен, продумываем все этапы. В этом году мы обновили минерализованную противопожарную полосу. «Меридиан» с южной стороны окружён лесом, а с северной – степной зоной. Так как все ландшафтные пожары идут со степной зоны, то мы расширили противопожарную полосу и выполнили опашку по периметру вдоль забора. Провели комплексное энтомологическое обследование на наличие клещей обоих лагерей. Клещей не обнаружено. Их нет здесь на протяжении более чем десяти лет, надеемся, что и не будет, потому что ежегодно мы проводим акарицидную обработку. Выполнили дератизацию и дезинсекцию на территории лагерей и в корпусах. Эти комплексные работы являются неотъемлемым этапом создания безопасной и комфортной среды для наших отдыхающих, особенно в условиях повышенной активности грызунов и насекомых. Сдали пробы воды, они хорошие и в «Меридиане», и в «Звёздном». Теплом и горячей водой нас обеспечивает котельная. Все необходимые проверки завершились, пожарные проверили работу сигнализаций в каждом корпусе и убедились, что сигнал сразу поступает на пульт пожарной части города Минусинска.

По словам Любови Сергеевны, им осталось докосить траву. Коллектив заезжает за сутки до приёма детей, и пока воспитатели и вожатые будут готовить корпуса, уборщики территории и подсобные рабочие скосят траву там, где это необходимо.

Пока ребята пакуют чемоданы и готовят наряды для вечерних дискотек, птицы в лагере распеваются на все голоса, чтобы дружно встретить шумную детвору. Яркого вам отдыха, юные жители Абакана и Республики Хакасия!