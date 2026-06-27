27 июня – День молодёжи, и в этом году в этот же день в Абакане – ещё и выпускной. Молодость – время поиска самого себя, и наша абаканская молодёжь в этом поиске – искренняя и яркая. Вы ищете дело, которое заставляет сердце биться быстрее, людей, с которыми можно быть настоящими, город, в котором можно остаться собой. И многие находят это в Абакане, потому что здесь – своё, и здесь ваши мечты имеют право на жизнь.

Здесь каждый из вас может найти себя: в науке, спорте, искусстве, бизнесе, волонтёрстве. Мы делаем всё, чтобы у вас была эта возможность: форумы, гранты, программы поддержки – от «Пушкинской карты» до муниципальных грантов для ваших проектов. Мы не просто так это делаем. Мы знаем: инвестиции в молодёжь – это инвестиции в будущее всего Абакана, и вы уже доказываете, что эти инвестиции окупаются сторицей.

В этот день мы поздравляем каждого: выпускников, которые сегодня прощаются со школой и делают первый шаг в большую жизнь. Студентов, которые уже выбрали свой путь. Работающую молодёжь – тех, кто уже строит наш город своими руками, открывает бизнес, создаёт семьи. И тех, кто только ищет себя, ведь искать – это нормально!

Так пусть же ваш поиск будет удачным. Пусть вы найдёте своё имя, своё дело, свою любовь, и пусть Абакан останется тем местом, куда вам всегда захочется возвращаться, если вы уедете на учёбу или в отпуск. Не сомневайтесь в себе, не бойтесь мечтать и, главное, не бойтесь действовать!

С Днём молодёжи, абаканцы!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин