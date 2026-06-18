Быть одной командой, уважать соперника, стремиться к победе и любить Родину

Сегодня детский сад «Варенька» стал центром масштабного события - III городской военно-патриотической игры-соревнования «Зарница» для детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Абакана. Главная цель мероприятия – не просто выявление сильнейших, а глубокое военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление их физического здоровья и активная пропаганда здорового образа жизни. 25 дружных команд из детских садов города Абакана съехались на стартовую площадку, чтобы доказать свою готовность к испытаниям и продемонстрировать сплочённость, выносливость и волю к победе.

В торжественной части приняли участие почётные гости. Председатель судейской коллегии, директор Спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина Дмитрий Кремзуков пожелал участникам смелости, ловкости и победы.

Главнокомандующий военно-патриотической игры, заместитель начальника кафедры военной подготовки учебного центра Хакасского технического института – филиала Сибирского федерального университета, подполковник Алексей Дунец принимал рапорты юных командиров отрядов, напутствуя их своим призывом: «Вперёд и только вперёд!»

Юные участники достойно проходили все этапы спортивных испытаний, демонстрируя невероятную силу, ловкость и сплочённость. Действуя под девизом «Один за всех и все за одного!», дети поддерживали друг друга, проявляя истинный соревновательный и командный дух.

По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место – команда детского сада «Добрыня»;

2 место – команда детского сада «Дениска»;

3 место – команда детского сада «Василёк».

Никто не остался без внимания и награды. Команды, занявшие первые три места, удостоены дипломов, кубков и заслуженных медалей. Остальные участники получили памятные сертификаты и сладкие призы, которые стали приятным завершением этого насыщенного дня.

Такие масштабные события учат детей главному: быть одной командой, уважать соперника, стремиться к победе и любить свою Родину. Этот день надолго останется в памяти ребят как праздник силы, дружбы и патриотизма.