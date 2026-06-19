100 баллов на ЕГЭ по математике – у выпускника Арсения Мартьянова!

Сегодня стали известны результаты Единого государственного экзамена выпускников 11 классов по математике. Выпускник абаканской школы № 1 Арсений Мартьянов продемонстрировал блестящую подготовку, набрав максимальные 100 баллов! Этот выдающийся результат стал плодом многолетнего труда, усердной подготовки и искреннего увлечения математикой.

Арсений – не новичок в мире академических достижений. Он неоднократно становился призёром всероссийских олимпиад школьников, успешно выступая на муниципальном и республиканском уровнях по таким предметам, как математика, физика и русский язык. Его научный потенциал был замечен и отмечен участием в математической смене Всероссийского образовательного центра «Сириус» в Сочи. В 2025 году он подтвердил свой высокий уровень, став призёром республиканского этапа олимпиады по математике. Арсений обладает уникальной способностью к исследовательской деятельности, умея видеть неочевидные решения даже в стандартных задачах.

Значительный вклад в успех Арсения внесла его наставник, учитель математики школы № 1 Елена Леонидовна Смольянинова. Её поддержка и педагогический талант помогли ученику достичь столь впечатляющего результата.

Поздравляем Арсения Мартьянова с этим заслуженным триумфом! Желаем всем выпускникам успехов во всех начинаниях, смелости в выборе своего пути и достижения поставленных целей!