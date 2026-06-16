Дорожные и благоустроительные работы в Абакане продолжаются

Сегодня на еженедельном штабе по выполнению дорожно-строительных работ и благоустройству Глава города Абакана Алексей Лемин обсудил с профильными руководителями, кураторами объектов и представителями подрядных организаций ход выполнения контрактов. Алексей Лемин отметил:

– Большинство объектов благоустройства этого года располагаются в жилых районах. Недавно мы закончили работы возле детского сада «Росинка», на этой неделе подрядчик планирует приступить к асфальтированию территории на улице Арбан, 16-18. После этого он переходит на работы по такой важной городской магистрали, как улица Кирова. Активно подрядчик работает на улице Крылова: делает замену существующего грунта, и объём замены – очень большой, потому что там «плывуны». Выполняется уличное освещение на улице Торосова, в районе школы № 31, Саянская. Недавно состоялись торги по работам в парке «Комсомольский», скоро подрядчик приступит к выполнению контракта. Будет установлен тёплый, хороший туалет, как и в других парках города, а также здесь появится площадка для выгула и дрессировки собак. Ведутся работы в Преображенском парке, там мы работаем над композицией «Ангел мира», не так много работ там осталось, и над входной группой парка со стороны проспекта Дружбы Народов.

В проезде между входной группой в Преображенский парк и Абаканским Дворцом Молодёжи запланировано водоотведение – это одна из застарелых проблем района. После прошедшей грозы сегодня Алексей Лемин проверил, как справляются колодцы с отводом дождевых вод у детского сада «Росинка» и на проспекте Дружбы Народов в проезде между домами 29-31, где обустроены три колодца из-за очень большого водосбора. В этом году планируется устранить многолетние проблемы с глубокими лужами по адресам Пушкина, 54 и Пушкина, 160. Продолжается проектирование водоотведения в районе домов по проспекту Дружбы Народов, 27-29.

На проспекте Ленина продолжается укладка брусчатки по нечётной стороне на пешеходной зоне в границах улиц Карла Маркса – Щетинкина. На набережной по проезду Северной монтируется видовая площадка.

Активно ведётся благоустройство дворовых территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на 2026 год таких дворов пять. Практически завершён двор по улице Крылова, 65. Во дворе по проспекту Ленина, 80 объём работ очень большой: уже проложены дорожки, выполнено асфальтирование, уложен кабель к светильникам, провели планировку грунта, ведётся озеленение. В скором времени приступят к устройству мягкого покрытия. Во дворе по улице Чертыгашева, 67 ведётся демонтаж старого асфальта, выполняют планировку территории, завезли бордюрный камень, готовятся к установке. Во дворе по улице Щетинкина, 38 подготовительные работы проведены, выставлен бордюрный камень, до конца недели будет выполнено асфальтирование. Начались демонтажные работы во дворе по проспекту Дружбы Народов, 20.