Прокуратура разъясняет: собственники автомобилей для инвалидов освобождаются от налогообложения

Собственники легковых автомобилей, которые приобрели их через органы социальной защиты населения, а также специально оборудованных для использования инвалидами, освобождаются от налогообложения: в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации не облагаются налогом автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке.
Согласно разъяснениям Минфина России в письме от 29.01.2019 № 03-05-06-04/4853, к таким автотранспортным средствам относятся:
– изначально выпущенные (изготовленные) производителем и сертифицированные в качестве предназначенных для использования инвалидами;
– переоборудованные для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями.
Это может подтверждаться технической документацией на автомашину.
Для применения освобождения от транспортного налога заинтересованные лица могут обратиться в налоговые органы и представить подтверждающие документы (ПТС, договор о приобретении автомобиля и т.п.) за истекший налоговый период (предыдущий календарный год).
Правила ведения государственного реестра автомототранспортных средств не предусматривают внесение сведений для определения указанных характеристик автомобилей.
В связи с этим с 2027 года установлен периодический информационный обмен налоговых органов с органами социальной защиты и организациями, которые передали физическим лицам подобные легковые автомобили.
Прокуратура г. Абакана
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