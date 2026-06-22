Прокуратура разъясняет: собственники автомобилей для инвалидов освобождаются от налогообложения

Собственники легковых автомобилей, которые приобрели их через органы социальной защиты населения, а также специально оборудованных для использования инвалидами, освобождаются от налогообложения: в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации не облагаются налогом автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке.

Согласно разъяснениям Минфина России в письме от 29.01.2019 № 03-05-06-04/4853, к таким автотранспортным средствам относятся:

– изначально выпущенные (изготовленные) производителем и сертифицированные в качестве предназначенных для использования инвалидами;

– переоборудованные для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями.

Это может подтверждаться технической документацией на автомашину.

Для применения освобождения от транспортного налога заинтересованные лица могут обратиться в налоговые органы и представить подтверждающие документы (ПТС, договор о приобретении автомобиля и т.п.) за истекший налоговый период (предыдущий календарный год).

Правила ведения государственного реестра автомототранспортных средств не предусматривают внесение сведений для определения указанных характеристик автомобилей.

В связи с этим с 2027 года установлен периодический информационный обмен налоговых органов с органами социальной защиты и организациями, которые передали физическим лицам подобные легковые автомобили.

Прокуратура г. Абакана