Полезные дела отрядовцев пришкольных лагерей Абакана

В преддверии Дня России в лагере дневного пребывания детей школы № 18 прошёл яркий и весёлых праздник. Утро началось с бодрой зарядки, а затем отряды погрузились в увлекательные игры, где каждый смог проявить свою смекалку и продемонстрировать командный дух.

Самым зрелищным моментом стал флешмоб «Россия – мы дети твои». Дети танцевали от души, вкладывая в каждое движение любовь к своей стране. Это было по-настоящему красиво и трогательно!

А завершился праздничный день интеллектуальным квизом «Моя Россия». Ребята с азартом отвечали на вопросы о родной стране, вспоминали её богатые традиции и славную историю. Победителем квиза стала дружба! Именно сплочённость, взаимовыручка и искренняя любовь к Родине объединили детей в этот замечательный праздничный день.

Интерактивная игра «В гостях у сказки» прошла в библиотеке «Истоки» для ребят, посещающих лагерь дневного пребывания в школе № 7. Дети вспоминали любимых героев, отвечали на хитрые вопросы. Было познавательно и очень весело. Я ещё в лагере побывали активисты Российского студенческого отряда. Гости устроили настоящий праздник: зажигательные игры, шумные конкурсы и флешмоб с танцами. Спасибо студентам за море позитива и энергии!

«Секреты безопасности» раскрыли юные посетители пришкольного лагеря, побывав в КДЦ «Заречье». В игровой форме они повторили важные правила, в том числе и о безопасности на воде. С мастер-класса «Кукла-оберег» каждый ребёнок унёс не просто игрушку, а частичку традиции. Такие занятия учат терпению, доброте и уважению к культуре. А ещё дети попали в настоящий «Хоровод ремёсел», где познакомились с народными промыслами и узнали, как наши предки создавали красоту своими руками. Провели конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир».

За один день ребята сделали много полезного и интересного: закрепили правила безопасного поведения, поработали руками, мир цветными мелками нарисовали.